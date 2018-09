Strategi Kemenpora Jelang Olimpiade Tokyo 2020

Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyiapkan strategi agar para atlet Indonesia siap mengikuti Olimpiade Tokyo 2020. Strategi itu berupa menggelar lebih banyak try out (uji coba) bagi para atlet yang akan dikirim ke Tokyo, Jepang.



Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 dengan model pembinaan olahraga nasional yang baru, maka akan lebih banyak dilakukan uji coba di luar negeri. Jadwal pelatnas di dalam negeri dikurangi.



Melalui uji coba tersebut para atlet akan lebih sering bertanding dengan juara dunia, sehingga kemampuan mereka meningkat, dan menambah motivasi.



"Uji coba di luar dan dalam negeri dalam waktu dekat akan difokuskan terhadap cabang-cabang olahraga yang dipertandingkan pada Olimpiade Tokyo 2020. Tentu, dengan tetap memprioritaskan meraih prestasi lebih baik pada Asian Games Huangzhou, Tiongkok, pada 2022. Termasuk di dalamnya memperjuangkan pencak silat kembali dipertandingkan di Asian Games,” ujar Imam dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 4 September 2018.



Oleh karena itu, Imam meminta kepada para atlet dan pelatih untuk tetap menjaga semangat usai mengikuti Asian Games. Menurut dia, ke depan masih ada banyak tantangan yang akan dilalui.



"Kepada atlet dan pelatih, para manajer dan komite olahraga, semangat yang ada jangan sampai kendur. Api ini jangan sampai redup, harus tetap menyala karena di depan kita masih banyak berbagai tantangan,” ujarnya.



Terkait dengan sport science, Imam mengatakan bahwa Kemenpora memiliki program untuk memasukkan sport science sebagai menunjang para atlet nasional. Sport science ini sangat penting untuk menghindari promosi serta degradasi berdasarkan like and dislike.



"Sport Science juga berguna untuk banyak hal agar segala yang dilakukan atlet bisa terukur," ucapnya.



(ROS)