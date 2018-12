Daftar Lengkap Pertarungan ONE: Eternal Glory

: ONE Championship telah merilis daftar lengkap pertarungan tambahan pada ajang ONE: Eternal Glory di Istora Senayan, Jakarta, 19 Januari 2018. Partai utama akan menyajikan perebutan gelar juara dunia antara juara bertahan ONE Strawweight World Champion, Joshua Pacio akan melawan Yosuke Saruta.Duel antara petarung berjuluk “The Passion” asal Filipina melawan petarung Jepang diprediksi berjalan sengit. Pasalnya kedua petarung sama-sama memiliki pengalaman di disiplin bela diri masing-masing.Pacio meraih gelar Juara Dunia Strawweight One Championship setelah mengalahkan Yoshitaka Naito September lalu. Sedangkan Yosuke merupakan Juara Strawweight Shooto yang bergabung dengan ONE Championship setelah mengalahkan beberapa atlet terbaik Shooto dan Pancrase.Di partai lainnya, terjadi duel ulang antara Christian “The Warrior” Lee asal Singapura melawan atlet veteran bela diri Edward “The Ferocious” Kelly. Pertemuan pertama pada September lalu berakhir kontroversial karena Lee didiskualifikasi, karena secara tidak sengaja menggunakan gerakan suplex.Sementara, juara nasional Wushu asal Indonesia, Priscilla Hertati Lumban Gaol, akan mengawali 2019, dengan menghadapi juara nasional wushu India Puja Tomar dalam pertarungan kelas atom wanita One Championship.Priscilla muncul sebagai atlet paling cepat bersinar dari Indonesia selama 12 bulan terakhir lewat serangkaian pertarungan spektakuler. Ia mmapu melalui 2018 dengan istimewa berkat catatan lima kemenangan dan sekali kalah dari enam kali pertarungan.Petarung asal Indonesia, Stefer Rahardian, juga akan kembali beraksi setelah sekian lama absen di rumahnya sendiri. Stefer bakal menghadapi tantangan dari atlet Filipina, Robin “The Ilonggo” Catalan dalam laga kelas jerami (strawweight).Petarung Belanda Anthony “The Archangel” Engelen membuat laga kembalinya ke ONE Championship sukses di 2018, dengan mengalahkan Meas Meul dan Jimmy Yabo di ronde pertama. Kali ini ia akan menghadapi petarung Kamboja Thai Rithy di laga pertamanya tahun 2019.- Joshua Pacio vs Yosuke Saruta- Christian Lee vs Edward Kelly- Stefer Rahardian vs Robin Catalan- Priscilla Hertati Lumban Goal vs Puja Tomar- Joseph Lasiri vs Jonathan Haggerty- Bruno Pucci vs Kotetsu Boku- Anthony Engelen vs Thai Rithy- Florent Kaouachi vs Steve McKinnon- Ahmad Qais vs Masakazu- Kharun Atlangeriev vs Koji Ando- Yohan Mulia Legowo vs AJ Lias Mansor- Riski Umar vs Aziz Calim(REN)