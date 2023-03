L’Etape Indonesia by Tour de France Digelar di Pertamina Mandalika Street Circuit, 28 Mei 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ajang balap sepeda Internasional L’Etape Indonesia by Tour de France akan digelar untuk kedua kalinya pada 28 Mei 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.Pecinta olahraga balap sepeda jalan raya (road bike) di Indonesia kini bisa merasakan lagi ketegangan dan sensasi ala balap sepeda legendaris, Tour de France melalui L’Etape Indonesia by Tour de France yang dipersembahkan oleh penyelenggara Tour de France A.S.O (Amaury Sport Organization) dan bekerja sama dengan promotor olahraga asal Indonesia VDA (Veloism Danendra Aksata).“Kami sangat senang dan bersyukur akhirnya gelaran event internasional ini bisa digelar kembali tahun ini. Tidak hanya Roadbike yang bisa berpartisipasi pada event ini, kami juga membuka kesempatan untuk pesepeda non-roadbike dapat mencoba sensasi balapan ala Tour de France melalui L’Etape Indonesia by Tour de France di Mandalika nanti. Tercatat akan ada 1.500 peserta terdaftar mengikuti acara ini. VDA sebagai promotor sport & management olahraga terdepan di Indonesia sangat mengedepankan keselamatan peserta terjaga dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan yang berlaku,” ucap Direktur L'Etape Indonesia by Tour de France Zacky Badrudin.Sensasi balap ala pebalap sepeda Tour de France disuguhkan oleh L’Etape Indonesia by Tour de France dengan keriaan dan inagurasi semirip aslinya. Mulai dari inagurasi jersey poldakot legendaris untuk King of Mountain (KOM), jersey hijau untuk jawara sprint, dan jersey kuning untuk pemenang kategori secara keseluruhan. Tidak lupa inagurasi jersey putih untuk pebalap muda (youth category). Tak lupa, tahun ini L’Etape Indonesia by Tour de France memiliki category baru yaitu Team Competition, dengan adanya Team Competition ini diharapkan para komunitas atau team sepeda yang memiliki jagoannya dapat memakai jersey kebanggaan team di event balap sepeda benggengsi untuk memenangkan kompetisi ini layaknya Tour de France.“Kami Kemenparekraf sangat mendukung terselenggaranya event balap sepeda internasional L’Etape Indonesia by Tour de France yang kedua dan diharapkan event ini dapat meningkatkan sport tourism dan sebagai penyumbang kunjungan wisatawan mancanegara di salah satu destinasi pariwisata di New Bali yaitu Mandalika,” ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.Acara yang akan melakukan sesi Start & Finish di Pertamina Mandalika Street Circuit ini pun tak luput dari dukungan ITDC selaku perusahaan terdepan di bidang pengembangan dan pengelola kawasan pariwisata di Indonesia. Salah satunya sebagai pengelola kawasan The Mandalika.”ITDC tahun ini kembali memberikan dukungan penuh bagi event L’Etape Indonesia by Tour de France. Dengan diselenggarakannya event ini di Pertamina Mandalika International Circuit, kami berharap The Mandalika semakin dikenal sebagai salah satu sport tourism destination terbaik di Indonesia, juga potensi Pertamina Mandalika International Circuit dan fasilitas pendukungnya sebagai tempat penyelenggaraan berbagai sport and entertainment event, bukan hanya balap motor, semakin dikenal,” kata Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka.Rute yang L’Etape Indonesia by Tour de France tahun ini pun berbeda daripada tahun sebelumnya. Secara umum L’Etape Indonesia by Tour de France menawarkan dua kategori jarak, yaitu The Race Individu & Team Competition yang menempuh jarak 141 kilometer (km), dan The Ride yang menempuh jarak 80 km. Pemilihan jarak tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi pebalap sepeda amatir yang ada di Indonesia."Besar harapan kami dengan acara L’Etape Indonesia by Tour de France yang kedua ini juga bisa membangkitkan sport tourism yang ada di Indonesia secara umum, dan kawasan Kuta Mandalika di Lombok secara khusus,” kata Zacky.