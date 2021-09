Peringkat ATP Terbaru, Nadal Terlempar dari 5 Besar, Alcaraz Naik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mantan petenis nomor satu dunia Rafael Nadal terlempar dari posisi lima besar peringkat ATP yang dirilis Senin, sementara remaja Spanyol Carlos Alcaraz, yang dilihat banyak orang sebagai penerus rekan senegaranya itu, naik 17 peringkat menempati posisi ke-38.Nadal belum bermain sejak kalah dari Novak Djokovic di semifinal French Open 2021 karena cedera kaki, dan kini ia duduk di peringkat keenam.Djokovic nyaman mempertahankan posisi nomor satu meski kalah dari peringkat kedua Daniil Medvedev pada final US Open , Senin, seperti dikutip AFP.Pendahulu Medvedev sebagai juara US Open, Dominic Thiem, adalah petenis lain yang juga turun peringkat, dari enam menjadi delapan, karena cedera pergelangan tangan yang mencegahnya mempertahankan gelarnya di New York.Alcaraz bersinar di US Open, di mana dia menunjukkan kekuatannya sebagai pemain muda yang harus diperhitungkan, dengan menjadi perempat finalis putra US Open termuda dalam 58 tahun, tetapi cedera paha membuat langkahnya terhenti dan dia mundur di babak terakhir saat berhadapan dengan pemain Kanada Felix Auger-Aliassime.Auger-Aliassime naik empat peringkat ke urutan 11, sementara ada kenaikan mencolok untuk dua pemain lainnya yang tampil di atas ekspektasi dengan mencapai perempat final US Open -- Lloyd Harris dari Afrika Selatan naik 15 tingkat untuk berada di posisi ke-31 dan pemain kualifikasi dari Belanda Botic van de Zandschulp naik 55 tempat ke posisi 62.(ANT)Berikut peringkat ATP yang baru dirilis pada Senin:1. Novak Djokovic (Serbia) 12133 points2. Daniil Medvedev (Rusia) 107803. Stefanos Tsitsipas (Yunani) 83504. Alexander Zverev (Jerman) 77605. Andrey Rublev (Rusia) 6130 (+2)6. Rafael Nadal (Spanyol) 5815 (-1)7. Matteo Berrettini (Italia) 5173 (+1)8. Dominic Thiem (Austria) 4995 (-2)9. Roger Federer (Swiss) 376510. Casper Ruud (Norwegia) 3440 (+1)11. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3368 (+4)12. Denis Shapovalov (Kanada) 3310 (-2)13. Hubert Hurkacz (Polandia) 312814. Jannik Sinner (Italia) 2895 (+2)15. Diego Schwartzman (Argentina) 2800 (-1)16. Pablo Carreño (Spanyol) 2650 (-4)17. Christian Garin (Chili) 2510 (+2)18. Roberto Bautista (Spanyol) 2405 (+3)19. Reilly Opelka (Amerika Serikat) 2341 (+5)20. Gael Monfils (Prancis) 2233.