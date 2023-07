Singkirkan Juara Dunia Italia, AS Tantang Polandia di Final VNL 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tim nola voli putra Amerika Serikat (AS) memiliki kesempatan memenangkan gelar Liga Bola Voli pertama mereka pada Ahad 23 Juli 2023, dan akan menghadapi tuan rumah Polandia di final Volleyball National League (VNL) 2023 edisi kelima di Gda?sk, Polandia.Amerika sangat dominan di semifinal di Ergo Arena, Sabtu atau Ahad dini hari WIB, karena tidak memberikan kesempatan kepada juara dunia Italia menghasilkan kemenangan. AS menang telak 3-0 (25-19, 25-18, 25-19) untuk lolos ke final.Final perebutan medali emas VNL 2023 antara AS dan Polandia akan digelar, Ahad 23 Juli pukul 20:00 waktu setempat atau Senin dini hari WIB.Sebelumnya, tuan rumah Polandia sukses mengalahkan Jepang dengan skor 3-1 (19-25, 28-26, 25-17, 25-21) di semifinal pertama.Italia dan Jepang akan memperebutkan medali perunggu, Ahad malam WIB.Ke final, ini menjadi penampilan ketiga Amerika Serikat dalam pertandingan perebutan medali emas – mereka kalah dari Rusia di edisi kedua, pada 2019, dan kalah dari juara Olimpiade Prancis musim lalu. AS juga meraih perunggu dalam edisi perdana turnamen tersebut, pada tahun 2018 lalu.Matt Anderson menjadi nama besar dalam kemenangan Amerika dengan 17 poin saat melawan Italia. Peraih medali Olimpiade berusia 36 tahun ini melakukan serangan dengan tingkat efisiensi 64%.Sementara Thomas Jaeschke dan Torey Defalco total menyumbang 27 poin. Jaeschke mengumpulkan 16 poin, dengan 12 kill, dua blok dan dua ace, sedangkan Defalco menambahkan 11 poin, dengan delapan kill dan tiga blok.Pemain AS juga membatasi pemain Italia yang gagal mencapai dua digit dalam mencetak gol. Alessandro Michieletto dan Daniele Lavia adalah pemain paling produktif untuk juara dunia, namun hanya mencetak masing-masing sembilan dan delapan poin.Dominasi AS juga terlihat dalam statistik pertandingan karena pemenang mendominasi dalam serangan (44 banding 33) dan blok (10:6), selain mendapat keuntungan dari lebih banyak kesalahan lawan (18:13). Namun Italia memiliki ace terbanyak (4:3).