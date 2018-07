Kevin Love Perpanjang Kontrak dengan Cavaliers

Forward Cleveland Cavaliers, Kevin Love, resmi memperpanjang kontraknya bersama finalis NBA musim 2017--2018 tersebut. Dilansir ESPN, Love meneken kontrak empat tahun sebesar USD120 juta (Rp1,7 triliun). Ini berarti Love akan menerima sekitar USD30 juta per tahun.Love merupakan 5x All Star, termasuk pada musim 2017--2018 lalu. Komitmen Love bersama Cavaliers menjadi kabar bagus bagi juara NBA musim 2016 -- 2017 lalu, pasalnya mereka sudah ditinggal All Star mereka LeBron James yang lebih memilih bergabung dengan Los Angeles Lakers.Love menyatakan rasa syukurnya karena mendapat kepercayaan pemilik dan berhasrat untuk membawa Cavaliers menjadi lebih baik lagi."Saya ingin berterima kasih kepada organisasi Cleveland Cavaliers, (pemilik) Dan Gilbert dan Koby Altman karena mempercayai saya dan masa depan kami. Ketika saya datang ke sini beberapa tahun lalu, saya berkomitmen untuk waktu yang panjang dan saya berkomitmen dengan kultur kami, permainan kami yang hebat. Dan saya rasa personel yang kami miliki dan pemain lain yang akan datang merefleksikan itu," ujar Love seperti dikutip ESPN.Pemilik Cavs, Koby Altman, juga menyatakan kegembiraannya karena Love memilih untuk berkomitmen dengan Cavs untuk jangka panjang."Kami senang Kevin berkomitmen untuk jangka panjang bersama Cavaliers dan Cleveland. Talenta dan karakter Kevin berada di level tertinggi dan dia berhak mendapat peran utama untuk apa yang kami ingin lakukan ke depannya," ujar Altman.Love mencatatkan 18 poin dan 11 rebound selama 10 tahun kariernya. Ia juga mencatatkan 15 poin dan 10 rebound dalam empat babak playoff. Musim lalu Love memiliki persentase tembakan tiga angka sebesar 41,5% yang merupakan persentase terbaik kedua sepanjang kariernya.(ASM)