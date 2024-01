Bali United Tanpa Kesulitan Jinakkan Borneo Hornbills

Advertisement

: Xavier Cannefax tampil panas dengan mencetak 30 poin dalam kemenangan Bali United Basketball, 79-64, atas Borneo Hornbills, di GOR Laga Tangkas, Minggu (21/1) malam. Tim tamu mendominasi hampir sepanjang pertandingan, memanfaatkan kelemahan pertahanan lawan. Borneo sudah menelan tiga kekalahan beruntun di awal musim (0-3).Cannefax memasukkan 12 tembakan dari 21 attempt. Dia juga menambahkan sembilan rebound, tiga assist, dan dua steal. Kierell Green mencetak double-double dengan 13 poin dan 18 rebound. Surliyadin membantu dengan 13 poin. Dari kubu Borneo, Najeal Young mencetak 19 poin, disusul Travion Leonard 18 poin."Kuncinya tetap bermain sebagai sebuah tim. Kami senang bisa membawa pulang kemenangan. Tetap bermain seperti ini, dan perkuat mental saat defense," kata Cannefax setelah pertandingan.Namun yang patut mendapatkan apresiasi adalah penampilan Irvine Kurniawan. Dia hanya bermain kurang dari 10 menit, tapi mampu mencetak sembilan poin, enam steal, dan dua assist. Irvine memberikan dampak luar biasa dalam pertahanan Bali United di laga kali ini. Secara keseluruhan, Bali United melakukan 16 steal, serta memaksa Borneo melakukan 21 turnovers.Data statistik mencatat bahwa Bali United mencetak 46 point in the paint, 26 points from turnovers, 29 fast break points, dan 16 second chance points. Mereka sempat memimpin dengan keunggulan 22 angka, yang terjadi di kuarter kedua. Lewat kemenangan ini, Bali United sudah mengumpulkan tiga kemenangan dari empat kali bertanding.