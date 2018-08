Eko Yuli Catat Sejarah untuk Angkat Besi Indonesia

Eko Yuli Irawan tidak hanya sukses menyumbangkan medali emas kelima untuk Indonesia di Asian Games 2018. Lebih dari itu, ia juga menjadi atlet pertama yang berhasil menyumbangkan emas di cabor angkat besi.Eko mendapat emas usai menjadi yang terbaik pada nomor 62kg putra di Hall A JIEXPO, Kemayoran, Selasa 21 Agustus 2018. Eko mencatatkan total angkatan 311kg (141kg snatch dan 170kg clean and jerk).Ia berhasil mengungguli pesaing terdekatnya dari Vietnam Van Vinh Trinh yang meraih perak dengan angkatan 299kg (136kg snatch dan 166kg clean and jerk). Adapun medali perunggu diraih atlet Uzbekistan Adkhamjon Ergashev yang meraih total angkatan 298kg (136 snatch, 162 clean and jerk.Dapat medali emas, Eko berhasil mencatatkan sejarah bagi angkat besi putra Indonesia. Ia menjadi atlet angkat besi pertama yang menyumbangkan emas di Asian Games. Sebelumnya, Indonesia hanya mendapat medali perak, yakni pada Asian Games 2014 lewat atlet putri, Sri Wahyuni."Ya ini adalah sejarah pertama untuk angkat besi putra, karena selama ini kan masih di perak, Alhamdulilah sekarang bisa pecah telur," kata Eko.



Tidak lupa Eko pun membocorkan persiapannya sebelum bertanding di Asian Games 2018. Menurutnya persoalan taktik sangat menjadi perhatiannya untuk ajang pesta olahraga terbesar di Asia ini.



"Untuk persiapan yang kita lakukan sebelum Asian Games 2018, ya porsi latihan menurunkan berat badan, memperlancar teknik karena itu tentu menentukan segalanya," tambah Eko.



