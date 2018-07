Once Bakal Ajak Anak Dukung Langsung Atlet Indonesia di Asian Games

Penyanyi Once Mekel tidak hanya ikut menyukseskan Asian Games 2018 dengan ambil bagian dalam album Energy of Asia. Mantan personel band "Dewa" tersebut mengatakan bakal mendukung langsung atlet Indonesia berjuang di pesta olahraga terbesar yang akan digelar di Jakarta-Palembang pada 18 Agustus - 2 September 2018."Saya akan nonton cabor Taekwondo, Tinju, Sepak Bola, Bola Basket, dan Renang. Saya akan mengajak anak saya. Kenapa olahraga itu? Karena saya suka olahraga itu dan anak saya juga suka olahraga, sama seperti bapaknya,” ujarnya ketika ditemui dalam peluncuran album Energy of Asia di KFC Kemang, Kamis (19/7)."Saya mau ajak dia (anak) supaya dia punya inspirasi. Mungkin bisa menambah minat olahraga. Tidak cuma olahraga tapi juga sisi positif dari olahraga seperti sportivitas, ketangguhan, pantang menyerah, hal-hal seperti itu,” lanjutnya.Once merasa bahwa penyelenggaraan Asian Games, terlebih ajang olahraga terbesar di Asia itu digelar di negeri sendiri. Once mengakui dirinya menerima ajakan ASIRI untuk menjadi pengisi di album itu untuk memberi semangat kepada para atlet."Saya bernyanyi di lagunya (ciptaan) Ryan D’Masiv, lagunya berjudul Menaklukan Dunia. Saya nyanyi bareng Shakira Jasmine, seorang artis muda, penyanyi muda, yang umurnya mungkin masih 17 tahun. Lagunya punya aransemen yang bisa dibilang kekinian,” tandasnya.“Lagu ini memang diperuntukan untuk menyemarakkan Asian Games. Menambah semangat kita semua orang Indonesia sebagai tuan rumah dan juga menyemangati dan buat kita semua berprestasi,” pungkasnya.(ACF)