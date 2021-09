Hasil PON Papua: DKI Jakarta Kawinkan Emas Putra dan Putri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Cabang olahraga kriket nomor Super Eight PON Papua akhirnya selesai pada Rabu sore WIT dengan memastikan DKI Jakarta sebagai peraih medali emas di dua kategori putra dan putri.Semua pertandingan semi final hingga final kriket Super Eight PON Papua ini digelar di Lapangan Cricket Doyo Baru, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/9).Tim putra DKI Jakarta harus memulai perjalanan mereka hari ini pada babak semifinal dengan melawan Sumatera Barat yang berstatus sebagai runner-up Pool B pada babak penyisihan.Berstatus sebagai juara Pool A, DKI Jakarta tampil menjanjikan pada pertandingan ini dengan berhasil mengalahkan Sumatera Barat dengan skor cukup telak yaitu 102-82.Di partai final, DKI Jakarta bertemu dengan Nusa Tenggara Timur yang sebelumnya berhasil mengalahkan runner-up Pool A yaitu Bali dengan skor tipis 103 - 101.Berhadapan dengan Nusa Tenggara Timur, DKI Jakarta kembali menunjukan permainan terbaiknya dengan berhasil mengalahkan juara Pool B tersebut dengan skor meyakinkan 122 - 89.Di kategori Super Eight putri, DKI Jakarta memulai perjalanan mereka di babak semi final dengan bertemu runner-up Pool B Kalimantan Timur dan berhasil menang denga skor tipis 69-71.Di partai final, DKI Jakarta kembali bertemu dengan lawan mereka di babak penyisihan Pool A yaitu Bali yang pada pertemuan pertama harus kalah dengan skor 82-84.Pada babak semi final, Bali berhasil melenggang ke partai final usai mengalahkan Sulawesi Selatan dengan skor tipis 84-83.Berambisi untuk membalas kekalahan ini, tim putri DKI Jakarta akhirnya bisa memenangkan laga melawan Bali dengan skor 95 - 89 yang membuat mereka berhak mendapatkan medali emas.Keberhasilan DKI Jakarta memenangkan partai final nomor Super Eight di kategori putra dan putri ini membuat mereka mengawinkan medali emas.Medali perak dari kategori Super Eight ini berhak didapatkan oleh Nusa Tenggara Timur (putra) dan Bali (putri) sedangkan medali perunggu berhak didapatkan oleh Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur (putri) serta Sumatera Barat dan Bali (Putra). (Ant)Berikut hasil lengkap kategori Super Eight putra dan putri yang dikutip dari situs resmi PON Papua:PutraSemi finalDKI Jakarta 102 - 82 Sumatera BaratNusa Tenggara Timur 103 - 101 BaliFinalDKI Jakarta 122 - 89 Nusa Tenggara TimurPutriSemi finalBali 84 - 83 Sulawesi SelatanKalimantan Timur 69 - 71 DKI JakartaFinalBali 89 - 95 DKI Jakarta.