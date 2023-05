Carlos Alcaraz Menangi Penghargaan Laureus Breakthrough

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Petenis Spanyol Carlos Alcaraz memenangi penghargaan Laureus Breakthrough of the Year yang diumumkan di Paris pada Senin 8 Mei malam waktu setempat. Dengan begitu, dia menjadi pemain ATP Tour keempat yang mendapatkan kehormatan tersebut setelah Marat Safin (2001), Rafael Nadal (2006) dan Andy Murray (2013).Ini adalah tahun kedua berturut-turut seorang petenis memenangi penghargaan tersebut setelah Emma Raducanu meraihnya pada 2022."Malam yang sangat istimewa di Paris! Terima kasih atas Penghargaan Laureus World Breakthrough of the Year!" tulis Alcaraz di Instagram tentang penghargaan tersebut, Selasa (9/5/2023)."Terima kasih kepada akademi dan semua orang yang memungkinkan ini terjadi. Dan tentunya selamat kepada semua pemenang dan nominasi!" tambahnya.Tahun lalu adalah tahun yang bersejarah bagi Alcaraz karena mampu merebut dua gelar ATP Masters 1000 pertamanya di Miami dan Madrid. Kemudian, petenis Spanyol itu menutup tahun gemilangnya dengan menjadi No.1 ATP akhir tahun termuda.Seperti dilansir Antara dari laman ATP, dia mengangkat trofi turnamen major perdananya di US Open dan menjadi petenis nomor 1 dunia termuda dalam sejarah Peringkat ATP sejak 1973.Nominasi lain untuk penghargaan tersebut adalah sesama petenis Elena Rybakina, tim sepak bola pria Maroko, skater Nathan Chen dan atlet atletik Tobi Amusan.Petenis lain yang dinominasikan untuk penghargaan Laureus antara lain Rafael Nadal (World Sportsman of the Year), Iga Swiatek (World Sportswoman of the Year), dan Diede de Groot (World Sportsperson of the Year). (ANT)