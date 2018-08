Jadwal Pertandingan Kontingen Indonesia di Asian Games Hari Ini

Klik di sini: Luis Milla Minta Publik Indonesia Tetap Dukung Timnas U-23

Para srikandi kontingen Indonesia akan bertanding pada hari ini di Asian Games 2018. Ada tiga cabang olahraga yang akan melibatkan tuan rumah untuk hari ini.Dari cabor bola tangan, tim putri Indonesia akan kembali bertanding. Setelah sukses meraih kemenangan pada laga perdana Grup B dengan mengandaskan Malaysia 23-15, kini Ayuning Baharizki dan kawan-kawan bakal menantang Thailand Kamis 16 Agustus 2018.Tak seperti Indonesia, Thailand punya hasil mengecewakan menjalani laga perdana. Pawinee Bunjarern dan kawan-kawan dipermalukan Jepang dengan skor 16-41. Pertandingan Indonesia vs Thailand akan berlangsung di GOR Popki Cibubur.Dari lapangan hijau, setelah tim sepak bola putra Indonesia mengalami kekalahan atas Palestina, kali ini tim sepak bola putri akan berjuang untuk pertama kalinya pada penyisihan Grup A. Skuat asuhan Yunisal Papat ini akan bertanding menghadapi Maladewa di Stadion Gelora Sriwijaya.Melipir ke Aquatic Center, ada tim polo air putri Indonesia yang juga akan melakoni laga perdana. Tergabung di Grup A, tim putri polo air Indonesia akan menantang Jepang.11 : 00 WIB: Thailand vs Indonesia14 : 30 WIB: Jepang vs Indonesia18 : 30 WIB: Indonesia vs Maladewa(FIR)