Delapan Tim Bersaing pada Playoff IBL 2022 di Bandung

(ASM)

: Sebanyak delapan tim bola basket terbaik di Tanah Air bakal melanjutkan persaingan dalam playoff Liga Bola Basket Indonesia (IBL) 2022 di C'Tra Arena Bandung, Jawa Barat, 13-30 Agustus.Tim yang akan tampil adalah Pelita Jaya Bakrie, Satria Muda Pertamina, Prawira Bandung, NSH Mountain Gold Timika, West Bandits Combiphar Solo, Dewa United Surabaya, Amartha Hangtuah, dan RANS PIK Basketball.Pada seri pertama playoff IBL 2022 dengan format best of three, persaingan akan terjadi antara Pelita dan RANS. Sementara Satria Muda bersaing dengan Hangtuah, Prawira melawan Dewa United, dan NSH bertarung dengan West Bandits.Pemenang pertandingan best of three akan melaju ke semifinal yang juga akan berlangsung dengan format sama pada 20-23 Agustus. Setelah itu, dua tim terbaik akan bersaing di grand final yang bergulir pada 27-30 Agustus."Delapan tim terbaik sudah bersiap di antaranya dengan melakukan tune up game. Babak playoff dipastikan akan berlangsung sengit," kata Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 26 Juli 2022.Para pemain nasional yang baru saja berlaga pada FIBA Asia Cup 2022, kata Junas, juga sudah kembali bergabung dengan klub masing-masing."Beberapa klub juga melakukan pergantian pemain asing, kita akan saksikan apakah ada perubahan peta kekuatan pada playoff nanti," ujar Junas menambahkan.Para pencinta bola basket bisa kembali menyaksikan aksi-aksi dari para pemain nasional serta 16 pemain asing dengan skill menawan, berjuang sekuat tenaga untuk klub mereka masing-masing.