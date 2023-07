Sabrina Ionescu Juara Kontes 3 Poin WNBA All Star, Pecahakan Rekor Poin Tertinggi WNBA dan NBA

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Profil Sabrina Ionescu

Jakarta: Guard tim basket wanita New York Liberty Sabrina Ionescu berhasil menjuarai kontes 3 poin WNBA All Star 2023. Di putaran final ia mencetak 37 poin yang sekaligus membuatnya memecahkan rekor kontes 3 poin NBA dan WNBA.Pada putaran pertama kontes 3 poin yang digelar di Michelob Ultra Aren, Las Vegas pada Sabtu, 15 Juli WIB, Ionescu bersaing dengan Arike Ogunbowale dari Dallas Wings, DiJonai Carrington dari Connecticut Sun, Kelsey Mitchell dari Indiana Fever, Sami Whitcomb dari Seattle Storm, dan Jackie Young dari Las Vegas Aces. Ionescu berhasil mencetak 26 poin dan melaju ke babak final.Di babak final pebasket 25 tahun itu mengalahkan guard dari Dallas Wings Arike Ogunbowale dan guard tim Seattle Storm Sami Whitcomb. Ionescu mencetak 37 poin, ia hanya gagal di dua lemparan.Dilansir dari Marca, poin yang dicetak Ionescu di kontes tiga poin in i memecahkan rekor poin NBA dan WNBA tertinggi dalam sejarah, yakni 31 poin. Rekor 31 poin tersebut dipegang oleh Stephen Curry dan Tyrese Haliburton.(Sabrina Ionescu melakukan tembakan tiga poin di kontes tiga poin WNBA All Star 2023 Foto: Ethan Miller/Getty Images via AFP)“Sejarah WNBA Tercipta. @sabrina_i menuntaskan tugasnya dengan skor 37 dan hanya melewatkan dua tembakan dalam perjalanannya untuk mengumpulkan 37 poin di babak final untuk memenangkan kontes,” tulis Instagram resmi WNBA, seperti dikutip Medcom.id, Sabut, 15 Juli 2023.Sabrina Ionescu merupakan guard dari tim basket wanita New York Liberty. Ia lahir pada 5 Desember 1997 di Oregon, Amerika Serikat.Pebasket 25 tahun itu masuk dalam No. 1 overall pick in the 2020 WNBA Draft. Ionescu juga menjadi pebasket pertama dalam sejarah WNBA yang mencetak 500 poin lebih, melakukan 200 lebih rebound, dan 200 lebih assist dalam satu musim.