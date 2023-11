Stand Up Paddle Indonesia Berlaga di ICF Stand Up Paddle World Championship 2023

Advertisement

(KAH)

: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo melepas kontingen Indonesia yang akan mengikuti International Canoe Federation (ICF) Stand Up Paddle World Championship 2023 di Pattaya, Thailand.Pelepasan tim Merah Putih ini berlangsung di Jetski Academy, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu 12 November. Ikut hadir dalam kegiatan ini Pembina Stand Up Paddle Indonesia, Susi Pudjiastuti. Pelepasan digelar bersamaan dengan acara Sunday Morning Paddling.“Jadi ini adalah bertepatan dengan melepas tim Indonesia yang nantinya mengikuti Kejuaraan Dunia Stand Up Paddle. Pemerintah, Kemenpora hadir dan mendukung para atlet agar meraih prestasi di tingkat dunia,” ujar Menpora Dito.Menurut Menpora Dito, stand up paddle di Tanah Air punya potensi yang sangat besar. Olahraga air ini memiliki pertumbuhan yang sangat baik untuk kategori olahraga rekreasi maupun olahraga prestasi.“Stand up paddle merupakan contoh olahraga air yang sangat menjanjikan. Saya sampaikan, komitmen Kemenpora pasti mendukung untuk seluruh generasi muda atlet yang ingin membanggakan dan membawa Merah Putih mendunia,” sambungnya.Menpora Dito kemudian memberi motivasi kepada seluruh atlet agar bisa bersaing dengan atlet internasional. “Ini adalah kali perdana kita hadir buat mendukung kalian. Yang penting kalian berikan yang terbaik untuk bangsa,” tambahnya.Sementara itu, Pembina Stand Up Paddle Indonesia, Susi Pudjiastuti menyampaikan terima kasih atas dukungan Kemenpora yang telah mendukung kontingen Indonesia di Kejuaraan Dunia Stand Up Paddle tahun ini.“Indonesia adalah negara kepulauan yang luas. Saya pikir ini adalah dukungan yang sangat luar biasa. Terima kasih pak Menpora (Dito Ariotedjo), ini inisiatif yang sangat bagus atas dukungannya,” jelas Menpora Dito.Seperti diketahui, ICF Stand Up Paddle World Championship merupakan ajang bergengsi yang akan berlangsung dari 15-19 November 2023. Sekitar 49 negara ikut ambil bagian dalam kejuaraan ini.Adapun atlet yang akan ikut bertanding adalah Septenandow Horomati, Miftahudin Parid, Arip Purnama, Aisyah Alzuba, Aidah Sitianingsih. Lalu ada atlet-atlet berbakat lainnya yang akan turut serta dalam kompetisi ini. Mereka adalah Silvester Tandagi, Devie Milayantie, Anita Boentarman, Lukas Gallu Bekko, Elfanto, Zulkifli, Jane Djuarahadi, dan Abhirama.