Stephen Curry Cetak 62 Poin, Warriors Bungkam Portland

: Stephen Curry mencetak 62 poin yang merupakan capaian tertinggi dalam kariernya di NBA, saat ia membawa Golden State Warriors meraih kemenangan 137-122 atas Portland Trail Blazers di San Francisco, Minggu atau Senin WIB.Pertandingan itu adalah pertandingan pembalasan atas kemenangan 123-98 Trail Blazers pada Jumat malam dalam pertandingan yang juga dimainkan di Chase Center di San Francisco.Curry mengebom keranjang Blazzers 27 kaki berturut-turut, dan yang kedua terakhir datang di saat pertandingan tersisa 42,2 detik untuk mengakhiri malam 62 poinnya.Menurut statistik di laman resmi NBA , Curry menyelesaikan 18 dari 31 lemparan dua poin, dan sukses 8 kali dari 16 lemparan tiga angka. Dia juga sukses menembak 18 kali dari-19 kesempatan lemparan bebas.Abdrew Wiggins menambah 21 poin, Kelly Oubre Jr. 17, James Wiseman 12 dan Eric Paschall 10 untuk Warriors, yang memiliki akurasi tembakan 55,7 persen.Capaian 50 poin adalah yang pertama bagi pemain NBA musim ini, sedangkan 60 poin adalah yang pertama untuk Warrior sejak Klay Thompson mencetak 60 poin pada 2016.Pemain Warrior terakhir yang mencatat lebih dari 62 poin dalam satu pertandingan adalah Rick Barry dengan 64 poin pada 1974.Di kubu Portland, Damian Lillard memimpin dengan 32 poin, dikuti CJ McCollum (28), Kanter (24), dan Anthony yang menyumbang 10 poin untuk Portland, yang memiliki akurasi tembakan 41,8 persen.Hasil pertandingan NBA, Minggu atau Senin WIB (tuan rumah ditulis dengan hurup kapital):Boston 122 vs DETROIT 120Washington 123 vs BROOKLYN 122LA Lakers 108 vs MEMPHIS 94Denver 124 vs MINNESOTA 109Utah 130 vs SAN ANTONIO 109CHICAGO 118 vs Dallas 108LA Clippers 112 vs PHOENIX 107GOLDEN STATE 137 Portland 122(ASM)