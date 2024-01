Puluhan SMP dan SD Ikut Laurensia Cup 2024

Advertisement

(RIZ)

SMP Santa Laurensia di Kota Tangerang, Provinsi Banteng, kembali menggelar kegiatan yang paling dinantikan dalam bidang olah raga dan seni , yaitu Laurensia Cup 2024.Laurensia Cup 2024 digelar dengan tema Debellare yang berarti "to overcome challenges" atau mengatasi tantangan selama sepekan, mulai 20-26 Januari 2024 dengan berbagai cabang perlombaan, baik di bidang olahraga maupun seni. Baca juga: Dari rilis yang diterima Medcom.id, kegiatan digelar bukan saja sebagai ajang kompetisi, tetapi juga untuk memberikan ruang bagi para siswa mengembangkan jiwa kepemimpinan dan potensi diri, terutama dalam bidang olahraga, seni dan bahasa.Acara ini dinilai dapat memupuk sportivitas antarpelajar dan sarana belajar mengelola suatu kegiatan. Baca juga: SMP Santa Laurensia berkolaborasi dengan berbagai sekolah di wilayah Tangerang dan sekitarnya untuk to challenge themselves and grow (berani menantang diri sendiri) untuk pertandingan cabor bola basket, sepak bola, bola voli, floorball, badminton, atletik, tenis meja, modern dance, english story telling, character makeup, dan seni (menggambar & mural).Hingga saat ini telah terdaftar lebih dari 35 sekolah tingkat SMP dan SD yang akanberpartisipasi. Suksesnya kegiatan ini, tidak terlepas dari dukungan orangtua siswadan seluruh sponsor yang terlibat.