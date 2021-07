Menang Adu Penalti, Putri AS Jumpa K,anada di Semifinal

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Tim sepak bola putri Amerika Serikat (AS) dipastikan berhadapan dengan Kanada di semifinal Olimpiade Tokyo 2020 usai kedua tim berhasil lolos melalui adu penalti pada Jumat, menurut catatan laman resmi Olympics.com.AS vs Belanda harus ditentukan kemenangannya lewat adu penalti setelah bermain imbang 2-2 selama 90 menit dan perpanjangan waktu.Tendangan penyerang Belanda Vivianne Miedema dan bek Aniek Nouwen mampu diselamatkan kiper Alyssa Naeher. AS menang 4-2 di adu penalti.Dalam pertandingan lainnya, Kanada lolos ke semifinal setelah mengalahkan Brasil dalam adu penalti 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol dalam waktu 90 menit dan extra-time, pada Jumat (30/7/2021).Dua penendang penalti terakhir Brasil yaitu Andressa dan Rafaelle, gagal mencetak gol setelah digagalkan kiper Timnas Kanada, Stephanie Labbe.Satu-satunya penembak penalti Kanada yang gagal adalah Christine Sinclair, yang merupakan penembak pertama. Empat penembak penalti Kanada lainnya yaitu Jessie Fleming, Ashley Lawrence, Adriana Leon, dan Valessa Gilles berhasil melakukan tugasnya dengan baik.Sementara Australia mengalahkan Britania Raya 4-3 setelah perpanjangan waktu di perempat final dan selanjutnya harus menghadapi Swedia, yang mempertahankan rekor sempurna mereka di turnamen tersebut dengan kemenangan 3-1 atas tuanrumah Jepang.Gol Magdalena Eriksson, Stina Blackstenius dan Kosovare Asllani membuat peluang Swedia untuk meningkatkan prestasi mereka dari Olimpiade sebelumnya tetap terbuka. Swedia berhasil meraih medali perak di Olimpiade Rio 2016 saat dikalahkan oleh Jerman.Berikut hasil pertandingan perempat final sepak bola putri:Australia vs Britania Raya : 4-3Swedia vs Jepang : 3-1AS vs Belanda : 2-2 penalti (4-2)Kanada vs Brazil : 0-0 penalti (4-3).(ANT)(RIZ)