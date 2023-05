Lintasan Diguyur Hujan, Trial Game Dirt 2023 di Solo Berlangsung Sengit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut ini hasil hari pertama Trial Game Dirt 2023, Solo:

(PRI)

Solo: Kejuaraan Trial Game Dirt 2023 berlangsung sejak Jumat, 12 April 2023 di Sirkuit Lapangan Benteng Vastenburg, Solo. Hujan deras yang sempat mengguyur di sore hari, membuat lintasan semakin menantang dan sulit ditaklukan para peserta.Kejuaraan ini mempertandingkan tiga kelas yakni Free For All (FFA) Open, Campuran Open, dan Campuran Non Seeded. Berlangsung sore hingga malam, race terbagi menjadi dua sesi yaitu heat 1 dan heat 2.Di kelas utama FFA Open, pembalap tuan rumah Ivan Harry Nugroho berhasil menjadi yang tercepat dengan total catatan waktu di Heat 1 dan Heat 2 yaitu 03:54.726. Crosser asal Solo ini mengungguli Lantian Juan di posisi kedua dengan total waktu 03:56.767. Sementara di posisi ketiga Rizky Aji Safado dengan total waktu 03:57.316.Lalu di kelas Campuran Open, Lantian Juan berhasil meraih total waktu tercepat di Heat 1 dan Heat 2 yaitu 03:49.150. Ivan Harry Nugroho harus puas berada di posisi kedua dengan waktu 03:49.609 disusul Asep Lukman di posisi ketiga yang mencatatkan total waktu 03:51.439.Terakhir di kelas Campuran Non Seeded, best time tercepat diraih oleh kroser Aksa Firma dengan 01:52.135. Diikuti oleh Yovi Kristyan dengan best time 01:52.312. Sementara Andreas Damara menduduki posisi ketiga dengan best time 01:52.645.Jim Sudaryanto selaku Race Committee mengatakan, FFA Open dan Campuran Open merupakan dua kelas utama di Trial Game Dirt 2023 yang paling bergengsi dan banyak diminati.“Dua kelas utama ini paling banyak pesertanya, karena di setiap seri akan ada juaranya. Besok kita akan menobatkan gelar juara di seri pertama ini, yaitu dari FFA Open dan Campuran Open. Tiap seri, peserta di dua kelas ini akan mengumpulkan poin demi poin sampai nanti di seri terakhir kita jumlahkan untuk menentukan Juara Umum Trial Game Dirt 2023,” jelas Jim Sudaryanto.Trial Game Dirt 2023 di Solo masih harus menuntaskan balapan Heat 3 dan Heat 4. Nantinya crosser dengan akumulasi waktu tercepat dan ketepatan menaklukan rintanganlah yang berhak dinobatkan menjadi Juara Umum Trial Game Dirt di Solo.Trial Game Dirt 2023 garapan 76Rider direncanakan berlangsung sebanyak enam seri. Usai Solo, rangkaian akan berlanjut ke Lumajang (2-3 Juni), Purwokerto (7-8 Juli), Magelang (11-12 Agustus), Mojokerto (22-23 September), dan seri pamungkas di Nganjuk (13-14 Oktober).