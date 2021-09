Berbagai Rekor Mengiringi Kesuksesan Emma Raducanu Menjuarai US Open

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Remaja Inggris Emma Raducanu mencatatkan sejarah menjadi petenis pertama yang merebut gelar Grand Slam dari fase kualifikasi. Prestasi itu diraih setelah menaklukkan petenis Kanada Leylah Fernandez pada final tunggal putri US Open di New York, Minggu 12 September WIB.Raducanu yang baru berusia 18 tahun adalah perempuan Inggris pertama dalam 44 tahun terakhir yang memenangi mahkota Grand Slam. Dia menaklukkan Fernandez dengan skor 6-4, 6-3 untuk membawa pulang hadiah utama USD2,5 juta atau sekitar Rp35,6 miliar."Saya tahu saya harus menggali lebih dalam," kata Raducanu mengomentari hasil pertandingannya seperti dikutip dari AFP."Itu adalah pertandingan yang sangat sulit tetapi saya pikir levelnya sangat tinggi. Saya harus memainkan permainan tenis terbaik saya," tambahnyaHasil tersebut tergolong luar biasa bagi Raducanu yang berada di peringkat 150 dunia karena artinya dia tidak kehilangan satu set pun dalam tiga pertandingan kualifikasi dan tujuh pertandingan di babak utama selama dua pekan di lapangan keras New York.Raducanu juga menjadi orang Inggris pertama yang mengklaim gelar US Open sejak Virginia Wade pada 1968 silam. Sekadar informasi, Wade merupakan wakil Inggris terakhir yang menyabet gelar Grand Slam tunggal putri pada 1977 di Wimbledon.Ratu Elizabeth II termasuk orang pertama yang memberikan penghormatan atas kemenangan luar biasa Raducanu. "Ini adalah pencapaian luar biasa di usia yang begitu muda, dan merupakan bukti kerja keras dan dedikasi Anda," kata pemimpin kerajaan Inggris itu dalam sebuah pernyataan.Pertandingan Raducanu vs Fernandez turut dihadiri Wade dan legenda tenis putra Inggris Tim Henman. Tiket pertandingannya habis terjual dan terdapat 23.700 penonton yang menjadi saksi sejarah final Grand Slam pertama yang mempertemukan peserta nonunggulan."Kehadiran Virginia dan Tim sangat berarti karena dia legenda dan ikon Inggris. Saya mengikuti jejak mereka dan yakin bisa melakukannya," kata Raducanu.Sejatinya, Fernandez yang berusia 19 tahun juga tampil menawan di US Open. Dia mampu menyingkirkan juara bertahan Naomi Osaka, peringkat kedua Aryna Sabalenka, unggulan kelima Elina Svitolina dan pemenang tiga kali Slam Angelique Kerber dalam perjalanan epiknya ke final."Saya sangat bangga dengan diri saya sendiri dengan cara saya bermain selama dua pekan terakhir," kata Fernandez menanggapi pencapaiannya sebagai runner-up US Open."Saya berharap bisa kembali ke sini (final) dan mendapatkan trofi yang tepat," tambahnya sambil menangis sebelum memberikan penghormatan kepada New York yang menandai peringatan 20 tahun serangan 9/11."Saya hanya ingin mengatakan saya berharap saya bisa sekuat dan tangguh seperti New York selama 20 tahun terakhir," lanjut Fernandez.Raducanu adalah juara US Open termuda sejak Serena Williams pada 1999 dan juara US Open putri pertama yang tidak kehilangan satu set pun sejak Williams pada 2014.Pertandingannya dengan Fernandez adalah final Grand Slam pertama yang mempertemukan pemain remaja semenjak Serena Williams yang berusia 17 tahun mengalahkan Martina Hingis yang berusia 18 tahun untuk menjuarai US Open 1999."Kami berdua bermain tenis tanpa rasa takut selama dua pekan. Saya harap kami saling bermain di lebih banyak turnamen dan semoga mencapai final. Ini menunjukkan masa depan tenis putri," tutut Raducanu.Raducanu memiliki pengalaman tampil di Grand Slam paling sedikit dibanding juara Grand Slam putri mana pun. Bahkan, pencapaian terakhirnya di ajang Grand Slam hanya mencapai putaran empat Wimbledon pada Juli lalu.