Stand Up Paddle Diyakini Bisa Raih Hasil Maksimal di World Championship 2023

(KAH)

: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo memberikan motivasi dan semangat kepada kontingen Indonesia yang akan bersaing di International Canoe Federation (ICF) Stand Up Paddle World Championship 2023 Pattaya, Thailand.Menpora Dito meminta agar atlet berjuang keras dalam persaingan di ajang bergengsi tersebut. Sehingga nantinya mereka diharap mampu menciptakan prestasi dan membuat bangga Indonesia.“Untuk teman-teman paddle, kontingen, pokoknya terus semangat. Kami ada di belakang kalian dan siap dukung. Semoga nanti memberikan yang terbaik dan dapat medali,” ujar Menpora Dito di Jetski Academy, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Minggu (12/11).Menpora Dito bilang, Stand Up Paddle Indonesia sudah membuktikan dirinya jika mereka memiliki potensi yang sangat besar. Hal tersebut dibuktikan dengan mengikuti kejuaraan dunia tahun ini pada 15-19 November 2023.“Hari ini Stand Up Paddle Indonesia membuktikan potensinya dan siap berangkat untuk kejuaraan dunia. Saya sampaikan Kemenpora berkomitmen untuk mendukung seluruh generasi muda atlet yang ingin membawa Merah Putih berprestasi di kancah dunia,” jelas Menpora Dito.Sementara itu, Pembina Stand Up Paddle Indonesia, Susi Pudjiastuti turut memberikan motivasi kepada para atlet yang ikut berjuang di kejuaraan dunia itu.“Semoga kalian (atlet) bisa memenangkan kejuaraan di Thailand. Juara pertama akan ada hadiah dari saya. Yang penting kalian tetap semangat, jaga kondisi fisik, makan protein yang banyak, dan latihan bagus,” terangnya.Manajer Stand Up Paddle Indonesia pada ICF Stand Up Paddle World Championship, Ryco Arnaldo membeberkan bahwa pihaknya telah melakukan pemusatan latihan dengan baik. Dia harap latihan keras yang dijalani bisa membuahkan hasil maksimal.“Kita ingin atlet bisa unjuk gigi dan meraih prestasi. Atlet kita juga punya pengalaman di ajang internasional. Sehingga ini jadi modal bagus untuk kita menatap kejuaraan dunia,” pungkasnya.