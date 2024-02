One Pride MMA 2024 Siap Bergulir untuk Cetak Lebih Banyak Atlet Tanah Air

Advertisement

Ajang Mixed Martial Arts (MMA) paling bergengsi Tanah Air, One Pride MMA King Size New Champion, siap bergulir di Jakarta beberapa hari lagi. Terselenggaranya event ini juga bertujuan untuk mencetak lebih banyak atlet berbakat Tanah Air.PT Sukun Wartono Indonesia sebagai perusahaan produk Sukun King Size New telah berkomitmen untuk menjadi bagian penting dari hajatan One Pride MMA 2024. Itu mereka lakukan karena melihat pesatnya perkembangan combat sport di Tanah Air.Dimulai dari tahun 2016 hingga sekarang, One Pride MMA memang konsisten menggelar pertandingan bagi para petarung Tanah Air. Bahkan sampai sekarang yang telah memasuki event ke-76."Kami berharap dengan dukungan dan kolaborasi ini bisa membawa dampak positif bagi perkembangan combat sport di Indonesia. Dan ajang One Pride MMA King Size New Champion bisa mencetak bibit-bibit atlet berbakat dan terus dicintai masyarakat," ungkap PT Sukun Wartono Indonesia Ardiansyah Edy Wartono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (31/1/2024).Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Beladiri Indonesia (KOBI) Anindra Ardiansyah Bakrie memastikan bahwa ajang One Pride MMA 2024 ini akan lebih menarik, seru, meriah, dan semakin kompetitif. Kemudian, dia juga turut mengapresiasi dukungan yang diberikan PT Sukun Wartono Indonesia sebagai sponsor utama."Alhamdulillah dan puji syukur kita masih bisa terus konsisten hingga tahun 2024 ini dalam menggelar One Pride MMA. Saya meyakinkan kepada para pencinta bela diri Tanah Air bahwa ajang ini akan semakin seru, meriah dan pastinya semakin kompetitif. Tidak luput terima kasih juga atas dukungan dari sponsor utama yang telah percaya untuk mendukung gelaran One Pride MMA di tahun ini," ujar Ardiansyah Bakrie.Sebelumnya, banyak hal yang telah tercapai dalam penyelenggaraan One Pride MMA 2023. Beberapa di antaranya dengan sukses mencetak bintang-bintang baru, juara nasional baru, hingga mantan jagoannya yang bersinar di UFC.CEO One Pride MMA, Fransino Tirta, menyebutkan dua nama petarung yang menjadi juara baru pada tahun lalu, yakni Ronald Mastrana Siahaan (juara nasional kelas ringan) dan Lipin Sitorus (juara nasional kelas atom). Kemudian, tidak ketinggalan juga Jeka Saragih yang mendapat debut di UFC."Juga di tahun 2023, jebolan One Pride, Jeka Saragih, berhasil memenangkan debutnya di UFC, begitu juga pertandingan di Road to UFC," jelas Fransino.Selain itu, Fransino menuturkan bahwa One Pride MMA juga sukses menggelar event di berbagai daerah luar Ibu Kota Jakarta. Beberapa di antaranya di Kota Solo, Yogyakarta, Bandung, serta Semarang. Dan rencananya, tur luar kota tersebut akan terus berlanjut pada edisi 2024."Begitu juga kita di 2023 berhasil menjalankan One Pride di luar Jakarta, yaitu di Solo, Yogyakarta, Bandung, dan Semarang. Kita juga mendapatkan rekan-rekan baru di daerah tersebut," tutup Fransino.One Pride MMA 2024 direncanakan bergulir di enam kota besar Indonesia, yakni Jakarta, Bali, Kediri, Bandung, Yogyakarta dan Semarang. Untuk gelaran pertamanya akan berlangsung di Hall A Basket Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu 3 Februari mendatang.Terdapat dua laga titel fight atau perebutan sabuk juara nasional dari 19 laga yang bakal tersaji di Jakarta, yaitu pertemuan Suwardi dengan Irfan Aruan di kelas flyweight 56,7kg dan pertarungan antara Yudi Cahyadi dengan Firman Muharram di kelas bulu (featherweight 65,8kg).