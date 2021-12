NBA Tetap Gelar Pertandingan saat Natal, Ini Fakta Uniknya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kompetisi bola basket Amerika ( NBA ) tetap menggelar pertandingan saat Natal, 25 Desember 2021. Bukan kali ini saja, pertandingan di Hari Natal ternyata telah menjadi tradisi dengan tajuk NBA Christmas Day.Ternyata, ada beberapa fakta unik yang tak ditemui saat pertandingan reguler. Termasuk sejumlah fakta yang akan tersaji di NBA Christmas Day tahun ini.Seperti bakal adanya duel empat dari lima pertandingan besar yang belum pernah terjadi. Hingga rencana penggunaan 50 bahasa saat siaran pertandingan untuk memeriahkan momen Natal.Empat dari lima pertandingan yang akan terjadi tahun ini belum pernah dilaksanakan pada Hari Natal sebelumnya.Di antaranya Boston Celtics vs Milwaukee Bucks, Golden State Warriors vs Phoenix Suns, Brooklyn Nets vs Los Angele Lakers, dan Dallas Mavericks vs Utah Jazz.Sementara itu, Atlanta Hawks akan bertanding melawan New York Knicks dalam pertandingan ulang dari seri playoff musim sebelumnya.Pada momen natal tahun ini, pertandingan NBA akan menampilkan banyak bintang terbaik. Dari 10 tim yang akan bertanding di Hari Natal 2021 akan menampilkan tujuh pemain yang telah memenangkan penghargaan Most Valuable Player (MVP).Selain itu, ada 35 pemain yang telah dinobatkan sebagai NBA All-Stars. Serta sembilan pemain yang terpilih pada Perayaan Ulang Tahun NBA ke-75 yang bakal ikut bertanding.Yaitu Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Carmelo Anthony(LA Lakers), Anthony Davis (LA Lakers), LeBron James (LA Lakers), Russell Westbrook (LA Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant (Brooklyn Nets), James Harden (Brooklyn Nets), serta Chris Paul (Phoenix Suns).Sementara itu, ada dua pelatih yang sudah terpilih untuk pertandingan NBA Christmas Day, yakni Jason Kidd (Dallas Mavericks) dan Steve Nash (Brooklyn Nets).Beberapa tim yang bermain di NBA Christmas Day tahun ini akan bertanding untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Atlanta Hawks akan bermain untuk pertama kalinya sejak 1989, dan Phoenix Suns yang akan bermain kembali setelah terakhir 2009 lalu.Sementara itu, New York Knicks telah bermain pada pertandingan NBA Christmas Day untuk ke-53 kalinya (termasuk Natal 2021). Serta dan LA Lakers yang akan bermain di NBA Christmas Day selama 23 tahun beruntun.LA Lakers menjadi tim paling dominan di pertandingan NBA Christmas Day. Total, Lakers mengantongi 24 kemenangan. Saat ini LA Lakers dan Boston Celtics bersaing ketat dalam memperebutkan gelar juara NBA terbanyak dengan masing-masing mengantongi 17 gelar.Lakers telah mencetak rekor partisipasi di NBA Finals sebanyak 32 kali, sebelas kali lebih banyak dari Boston Celtics yang berada di posisi kedua dengan 21 menjadi finalis.Setidaknya ada enam pemain yang telah mencatat rekor triple-double pada pertandingan NBA Christmas Day. Mereka adalah Draymond Green (2017), Russell Westbrook (2013), LeBron James (2010), Billy Cunningham (1970), dan John Havlicek (1967).Selain itu, mantan pemain Milwaukee Bucks, Oscar Robertson pernah mencetak triple-double sebanyak empat kali pada 1967, 1963, 1961 dan 1960.Legenda NBA Kobe Bryant rupanya menjadi pencetak skor terbanyak sepanjang karier pada pertandingan NBA Christmas Day. Total, pemain berjuluk Black Mamba itu mencetak 395 poin dari 16 pertandingan NBA Christmas Day (rekor terbanyak).Selain Kobe, pemain dengan skor terbanyak di pertandingan NBA Christmas Day yakni LeBron James (383 poin), Oscar Robertson (377 poin), Dwyane Wade (314 poin), dan Kevin Durant (299 poin).Sementara, Kevin Durant menjadi pemain aktif yang memiliki skor tertinggi pada pertandingan NBA Christmas Day. Dia mencetak 44 poin saat masih bermain di Oklahoma City Thunder melawan Denver Nuggets pada 2010.Sedangkan untuk rekor block terbanyak dipegang oleh pemain Center Los Angeles Lakers, DeAndre Jordan. Dia mencatatkan rekor delapan kali block di pertandingan NBA Christmas Day saat masih bermain untuk LA Clippers ketika menghadapi Golden State Warriors pada 2011.Momen berkesan di NBA Christmas Day salah satunya saat anggota Hall of Fame dari Naismith Memorial Basketball, Bernard King mewakili New York Knicks di pertandingan melawan New Jersey Nets dengan mencetak rekor 60 poin pada 1984.Untuk tahun ini, pertandingan NBA Christmas Day juga sekaligus memperingati momen 60 tahun penampilan Wilt Chamberlain. Dia mencetak 59 poin dan 36 rebound bagi Philadelphia Warriors dalam kekalahan double-overtime 136-135 dari New York Knicks pada pertandingan NBA Christmas Day 1961.Total rebound Chamberlain tersebut masih menjadi rekor di NBA Christmas Day. Namun, rekor total skor Chamberlain di NBA Christmas Day yang bertahan selama 22 tahun dipatahkan Bernard King dengan mencetak 60 poin pada pertandingan NBA Christmas Day 1984.Sejak musim 2020-2021, NBA juga mengadakan program NBA Jersey Day bagi para penggemar untuk merayakan kecintaan mereka kepada para pemain dan tim dengan membagikan koleksi jersey NBA.Pada pertandingan NBA Christmas Day 2021, penggemar dapat mengenakan jersey tim NBA favorit mereka dan memamerkannya di media sosial dengan mengunggah foto menggunakan tagar #NBAJerseyDay, dan menandai tim serta pemain favoritnya.