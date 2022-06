One Championship Lebarkan Sayap ke Timur Tengah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform olahraga Mixed Martial Arts (MMA) ONE Championship melebarkan sayap ke Timur Tengah. Upaya itu dilakukan ONE Holdings (ONE) selaku induk ONE Championship yang menjalin kemitraan dengan Media City Qatar.Penandatanganan MoU keduanya dilakukan 22 Juni 2022 lalu di ajang Qatar Economic Forum. Kerja sama ini mencakup produksi dan pengembangan berbagai varian konten global di Qatar dalam berbagai sektor media.Termasuk program orisinal, acara studio, dan esports yang akan memperkuat perkembangan ekosistem media Qatar."Kerja sama ini sangat strategis karena itu menandai pergerakan kami ke Timur Tengah. Pasar kunci bagi ONE untuk seluruh konten yang kami sajikan yaitu hiburan umum, seni bela diri, dan esports," kata Chairman sekaligus CEO Group ONE Holdings, Chatri Sityodtong, lewat keterangannya, Jumat 24 Juni 2022."Kami bersemangat untuk membawa ONE lebih dekat lagi pada para penggemar kami di Qatar dan ke seluruh Timur Tengah."Kerja sama ini pun disambut baik CEO Media City Qatar, Sheikh Ali bin Abdullah bin Khalifa Al-Thani. Kolaborasi tersebut akan dimulai dengan menampilkan Qatar dalam syuting Musim 2 dari The Apprentice: ONE Championship Edition.The Apprentice: ONE Championship Edition adalah reallity show populer yang tayang di Netflix. Pada musim pertamanya, acara ini menjaring kurang lebih 4 juta penonton di malam siaran perdana tahun 2021."Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan kerja sama dengan Group ONE Holdings, yang akan membawa sebuah kreator konten global ke Doha dan memperkuat ekosistem media di Qatar," kata Sheikh Ali."Media City terfokus untuk memungkinkan pertumbuhan media inovatif dan kreatif di Qatar, dan kerja sama ini akan menjadi sangat strategis demi mencapai tujuan ini," pungkasnya.