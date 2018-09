Sabang Jadi Titik Awal Persinggahan Kirab Pemuda 2018

Sabang: Sabang sebagai wilayah paling barat Indonesia dipilih menjadi titik awal persinggahan Kirab Pemuda 2018. Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda (Kemenpora) Faisal Abdullah pun melepas langsung peserta Kirab di Sabang pada Rabu 5 September.



Faisal menjelaskan Kirab Pemuda 2018 merupakan agenda yang kedua setelah sebelumnya diselenggarakan tahun lalu. Acara tersebut diharapkan bisa memperkuat semangat kebangsaan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan sehingga berhasil masuk Gunies Book of Record.



"Harapannya tahun ini bisa kembali memecahkan rekor Guines Book of the Record," katanya di Sabang pada Rabu 5 September 2018.



Menurutnya, Kirab Pemuda 2018 tidak mengalami banyak perubahan dari segi konsep kegiatan. Peserta akan berkeliling di seluruh kabupaten/kota di Indonesia dengan kegiatan yang berbeda.



"Melaksanakan kegiatan berdasarkan kearifan lokal masing-masing dan ada kegiatan yang berstandar nasional seperti kegiatan pemuda membaca kitab suci bagi para pemeluk agama disatu tempat secara bersamaan," ujar Faisal.



Kegiatan pemuda membaca kitab suci, katanya juga merupakan salah satu kegiatan bertaraf nasional yang pernah meraih prestasi dengan memecahkan rekor muri pada penyelenggaraan kirab pemuda 2017.



Selain itu, Kirab Pemuda 2018 juga diharapkan meningkatkan potensi, kreatifitas pemuda, dan kewirausahaan pemuda. "Harus ada pengusaha-pengusaha baru dan bisa menjadi motivasi baru bagi pemuda setempat," tandasnya.



Wakil Wali Kota Sabang Suradji Junus pun mengapresiasi Kementerian Pemuda dan Olahraga karena telah mempercayai Sabang sebagai tempat pertama untuk melepas peserta Kirab Pemuda 2018.



"Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan Sabang sebagai tempat starting, semoga dengan adanya kegiatan ini bisa turut memotivasi pemuda-pemudi sabang agar bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif," ujar Suradji.



Kirab Pemuda 2018 dibagi menjadi dua zona. Zona I diberangkatkan dari Sabang, dan Zona II diberangkatkan dari Merauke. Sebanyak 90 peserta yang terdiri dari perwakilan seluruh provinsi dan 10 organisasi kepemudaan akan mengelilingi Indonesia selama 73 hari dan akan berakhir di Jakarta pada 13-15 November 2018.



