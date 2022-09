Danjen Kopassus Buka Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Danjen Kopassus Mayjen TNI Iwan Setiawan, S.E.,M.M. resmi buka Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022 - Round Two, di Lapangan Pacuan Kuda Tegal Waton Kab. Semarang, Minggu, 25 September.Hadir dalam acara pembukaan Kejuaraan Pacuan Kuda Piala Danjen Kopassus diantaranya Kasdam IV/Dip, Wakapolda Jawa Tengah, dan Pejabat Daerah setempat, Pamen Ahli Kopassus, Para Asisten Kopassus, Dangrup-2 Kopassus.Diterangkan Danjen Kopassus, perlombaan Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022 - Round Two merupakan lanjutan dari Nusantara Derby - Round One yang telah dilaksanakan di Pangandaran, Jawa Barat pada bulan Juli Tahun 2022.Di mana, lanjut Danjen, kejuaraan Nasional Pacuan Kuda ini adalah salah satu bentuk program Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan oleh Kopassus dan juga merupakan bentuk apresiasi secara langsung terhadap prestasi atlet-atlet pacuan kuda di Indonesia.Juga, imbuh Mayjen TNI Iwan Setiawan, juga untuk memupuk tali silaturahmi serta kebersamaan antara Prajurit TNI dengan rakyat, sehingga semakin mempererat Kemanunggalan TNI dengan rakyatnya."Besar Harapan saya, dapat mencari bibit atlet pacuan kuda dan melatih kuda pacu dari seluruh Indonesia yang berpotensi untuk dapat berprestasi sampai dengan tingkat Internasional dan diharapkan dapat menarik peminat dan penggemar olahraga berkuda di Indonesia," jelas Danjen dalam sambutannya dihadapan peserta lomba serta para tamu undangan.Danjen berharap kedepannya Kopassus bisa turut serta menyelenggarakan lomba pacuan kuda dalam rangka HUT Kopassus tiap Tahunnya.Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022 - Round Two Terbagi dalam 10 kelas Pacuan Utama dan 8 kelas Pacuan tambahan dengan total hadiah sebesar 370 juta rupiah, yaitu :Pacuan Utamaa. Kelas A terbuka 2200 Meterb. Kelas A Sprint terbuka 1300 Meterc. Kelas B 1800 Meterd. Kelas B Sprint 1200 Metere. Kelas C 1600 Meterf. Kelas C Sprint 1100 Meterg. Kelas D 1400 Meterh. Kelas D Sprint 1000 Meteri. Kelas E 1200 Meterj. Kelas F 1000 MeterJuga ada Pacuan Tambahan :a. Kelas Non Finalis 1400 Meterb. Kelas calon Derby 1200 Meterc. Kelas Calon Remaja 1200 Meterd. Kelas 3 Tahun KPI 1000 Metere. Kelas G 1000 Meterf. Kelas Hg. Kelas Ih. Kelas JSelain kegiatan Lomba Pacuan Kuda, juga digelar Lomba Foto dan Video bertemakan kegiatan lomba tersebut.Kejuaraan Nasional Pacuan Kuda Danjen Kopassus Cup Nusantara Derby 2022 - Round Two ini merupakan kerjasamaGrup 2 Kopasus dengan Komunitas Pacuan Kuda Indonesia dan IHRC (Indonesia Horce Racing Comunity) serta seluruh sponsorship.Kontingen yang mengikutikejuaraan Nasional Pacuan KudaNusantara Derby 2022 Round II ini ada10 Kontingen yang tediri dari beberapa Provinsi, seperti Sumatera Barat,Lampung, Jawa Barat, Jakarta,Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,Kalimantan Barat,Kalimantan Selatan,Sulawesi Barat.Dan Dalam pelaksanaan KejuaraanNasional Pacuan Kuda Nusantara Derby2022 Round II di Tegalwatonmengikutsertakan 122 ekor kuda yang dipersiapkan selama 1 bulanoleh Personel Kopassus di bantu oleh masyarakat sebagai wujud implementasi kemanunggalan dengan Rakyat.