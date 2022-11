Dua Sponsor Bikin Indonesian Masters 2022 Jadi Turnamen Golf Terbesar Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Indonesian Masters mengumumkan bahwa turnamen golf profesional internasional terbesar dan paling sukses di Indonesia tersebut telah menerima dukungan yang signifikan dari dua perusahaan Indonesia, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI dan Tunas Niaga Energi. BNI kembali menyatakan komitmen mereka kepada Indonesian Masters yang diwujudkan dengan kesediaannya dalam menjadi sponsor utama pergelaran golf terbesar tahun ini di Tanah Air.Selain BNI, Tunas Niaga Energi (TNE), perusahaan yang bergerak di bidang Energy Logistic Provider pun memberikan dukungannya untuk menjadi presenting sponsor. TNE mulai aktif untuk terlibat dalam pengembangan golf nasional. Sebelumnya, TNE menjadi sponsor utama dalam sebuah turnamen golf profesional Asian Development Tour, sirkuit sekunder di bawah Asian Tour, pada Juni lalu.Jimmy Masrin, Pendiri Indonesian Masters dan Ketua dari Asian Tour menyatakan, “Kami sangat berterima kasih dengan BNI dan Tunas Niaga Energi (TNE) yang telah bersedia menjadi sponsor utama dan presenting sponsor dalam turnamen Indonesian Masters tahun ini,""Kombinasi antara profil perusahaan besar BNI dengan reputasinya dalam komunitas golf nasional dan TNE yang kini mulai berperan aktif dalam pengembangan golf nasional bersama-sama menjadi salah satu upaya turnamen ini untuk mencapai tujuannya sebagai turnamen yang menawarkan hiburan berkualitas tinggi baik di dalam maupun di luar lapangan golf,” tambah Jimmy.BNI Indonesian Masters Presented by TNE akan berlangsung dari 1--4 Desember di Royale Jakarta Golf Club yang telah menjadi rumah bagi turnamen ini untuk kesepuluh kalinya. Tahun ini, penyelenggaraan BNI Indonesian Masters presented by TNE terasa lebih prestisius karena mengalami peningkatan hadiah, dari total hadiah US$750.000 menjadi US$1.500.000.Bertambahnya nilai hadiah BNI Indonesian Masters presented by TNE memang tidak terlepas status turnamen tersebut sebagai bagian rangkaian seri turnamen bertajuk “International Series” musim ini.Mucharom, Direktur Human Capital and Compliance BNI menyampaikan, Indonesian Masters sebagai turnamen golf profesional selama 9 tahun berturut-turut telah menjadi branding yang cukup baik di dunia olahraga Nasional.BNI pun merasa bangga atas kesempatan yang diberikan untuk tetap dapat berkontribusi penuh atas terselenggaranya salah satu turnamen premium Asian Tour yang juga merupakan bagian dari rangkaian International Series tahun ini.“Harapan kami, BNI Indonesian Masters presented by TNE dapat menjadi turnamen kebanggaan Indonesia yang paling sukses pada Desember mendatang,” kata Mucharom.Mucharom melanjutkan, peningkatan hadiah di BNI Indonesian Masters presented by TNE menandakan bahwa event ini merupakan salah satu satu ajang terpenting tahun ini dalam rangkaian Asian Tour.“Ini tentunya juga menjadi fakta yang sangat menarik bahwa BNI Indonesian Masters presented by TNE memberikan kontribusi istimewa bagi pengembangan golf di benua Asia, dan khususnya Indonesia.” tutur Mucharom.Dukungan terhadap BNI Indonesian Masters 2022 presented by TNE juga disampaikan oleh Tunas Niaga Energi selaku presenting sponsor.“Kami melihat bahwa Indonesian Masters telah menjadi bagian dari sejarah golf nasional dalam 12 tahun terakhir ini. Keikutsertaan kami dalam penyelenggaraan Indonesian Masters kali ini memang tidak terlepas dari keinginan TNE untuk bisa aktif dalam pengembangan golf nasional," ujar Jubilant Harmidy, Chairman Tunas Niaga Energi."Indonesian Masters merupakan media yang tepat bagi para pegolf nasional kita untuk bisa berkompetisi ketat dengan para pegolf internasional, dan tentunya akan menjadi sejarah tersendiri ketika para pemain kita bisa mengukir prestasi bagus di Indonesian Masters,” katanya.Kehadiran dua sponsor besar ini memberikan nama baru Indonesian Masters yang digunakan dalam penyelenggaran edisi ke-10 tahun ini, yaitu BNI Indonesian Masters presented by TNE.Pada Desember nanti, BNI Indonesian Masters presented by TNE akan diikuti para pegolf elite dari Asian Tour dan dunia internasional, serta para pemain terbaik tuan rumah, yang akan bertarung dalam memperebutkan total hadiah US$1.500.000.BNI Indonesian Masters presented by TNE tahun ini akan dihadiri oleh juara Indonesian Masters pada tahun-tahun sebelumnya seperti Lee Westwood (mantan pegolf No. 1 Dunia dan juara Indonesian Masters 2011, 2012, dan 2015), Bernd Wiesberger (juara Indonesian Masters 2013), Anirban Lahiri (juara Indonesian Masters 2014), Poom Saksansin (juara Indonesian Masters 2016 dan 2018), dan Jazz Janewattananond (juara Indonesian Masters 2019).Selain itu, turnamen tahun ini juga akan diikuti oleh berbagai pegolf dunia di antaranya yaitu juara major US Open 2010 Graeme McDowell dan pegolf LIV Golf Chase Koepka pun menyatakan komitmennya untuk turut berpartisipasi dalam kompetisi ini.Turnamen BNI Indonesian Masters presented by Tunas Niaga Energi akan disiarkan secara langsung di seluruh Asia melalui platform TV dari Asian Tour, yang akan disaksikan lebih dari 750 juta keluarga di lebih dari 200 negara serta menampilkan Indonesia sebagai destinasi golf dunia ke masyarakat internasional.