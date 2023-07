Menpora Perkenalkan Cinta Laura sebagai Local Ambassador FIBA Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo menghadiri jumpa pers pengenalan New Local Ambassador FIBA World Cup 2023, di Lapangan Basket Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7) sore.Kehadiran Cinta Laura Kiehl atau lebih dikenal sebagai Cinta Laura sebagai salah seorang aktris dan penyanyi papan atas Indonesia berkebangsaan Jerman menjadi Duta Baru FIBA World Cup 2023 bersama Raffi Ahmad yang sudah lebih dahulu didaulat sebagai duta, diharapkan dapat mendongkrak popularitas Indonesia sebagai penyelenggara di mata dunia."Saya sangat mengapresiasi dengan hadirnya Cinta Laura sebagai New Ambassador FIBA, semoga ini semakin menggairahkan Indonesia sebagai tuan rumah," kata Menpora Dito."Sebagai tuan rumah, target Indonesia adalah sukses penyelenggaraan, dan penting juga sukses administrasi dan tata kelolanya harus baik, ada alokasi dana dari Kemenpora, sehingga dari Perbasi dan LOC harus bekerja sama dengan baik dalam pengelolaannya," tegasnya.Selanjutnya, sebagai tuan rumah harus mampu membuktikan bahwa Indonesia layak, pantas, dan terdepan pada perhelatan olahraga akbar internasional, terutama saat ini sebagai Tuan Rumah FIBA World Cup 2023. Even besar ini harus disokong bersama agar menjadi sejarah yang tercatat sebagai tinta emas di masa mendatang, dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia dan dunia."Karena even ini bukanlah milik satu dua orang, tapi menjadi even milik dan kebanggaan kita semua. Maka kesuksesan pelaksanaan even FIBA World Cup 2023 ini pun, adalah milik kita, menjadi kebanggaan kita semua," cetusnya.Oleh karena itu, sebagai penutup Menpora mengajak semua pihak, baik itu masyarakat umum, masyarakat olahraga, terutama pecinta bola basket tanah air untuk bersama-sama menyukseskan dengan mengajak keluarga dan karib-kerabat berbondong-bondong menyaksikan gelaran kelas dunia ini."Mari kita sukseskan penyelenggaraan FIBA World Cup 2023 di Indonesia. Mari kita penuhi stadion kebanggaan kita, ajak teman, kawan, sahabat, dan kerabat-kerabat untuk menyaksikan pertandingan-pertandingan kelas wahid ini," ajaknya.Hadir dalam jumpa pers tersebut, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bolabasket Seluruh Indonesia (PP PERBASI) Danny Kosasih, Sekjen Nirmala Dewi, Executive Director FIBA Basketball World Cup 2023 David Crocker, Penyelenggara FIBA Basketball World Cup 2023 Indonesia Cahyadi Wanda, Ketua IADO Gatot S Dewa Broto.