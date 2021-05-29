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Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia (AFP/Jean-Francois Monier)
Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia (AFP/Jean-Francois Monier)

MotoGP 2021

MotoGP Italia: Bagnaia Pecahkan Rekor di FP3

Olahraga MotoGP 2021
Gregorius Gelino • 29 Mei 2021 16:20
Toscana: Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menjadi yang tercepat pada sesi latihan ketiga yang digelar Sabtu, 29 Mei. Pembalap tuan rumah itu juga memecahkan rekor lap tercepat yang sebelumnya dipegang Maverick Vinales dengan waktu 1 menit 45,456 detik.
 
Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo, berada di belakangnya dengan selisih 0,157 detik. Lalu pembalap KTM Racing, Brad Binder, menempati posisi ketiga.
 
Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, menempati posisi empat dengan waktu 1 menit 45,701 detik. Kemudian pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, berada di peringkat lima.

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Sementara itu, hasil kurang maksimal dicatatkan Maverick Vinales. Pembalap Monster Yamaha itu terjatuh dan hanya mampu menempati posisi 11.
 
Mantan juara dunia, Marc Marquez, juga gagal berbuat banyak pada sesi latihan ketiga ini. Ia hanya mampu berada di peringkat 12.
 
Hasil lengkap FP3 GP Italia:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 352.9 1'45.456  
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1'45.613 0.157 / 0.157
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 362.4 1'45.652 0.196 / 0.039
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 357.6 1'45.701 0.245 / 0.049
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 357.6 1'45.725 0.269 / 0.024
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1'45.754 0.298 / 0.029
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1'45.791 0.335 / 0.037
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 352.9 1'45.825 0.369 / 0.034
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1'45.858 0.402 / 0.033
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.6 1'45.865 0.409 / 0.007
11 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1'45.895 0.439 / 0.030
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 348.3 1'46.013 0.557 / 0.118
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 357.6 1'46.015 0.559 / 0.002
14 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing Ducati 357.6 1'46.103 0.647 / 0.088
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1'46.311 0.855 / 0.208
16 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 352.9 1'46.332 0.876 / 0.021
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 352.9 1'46.355 0.899 / 0.023
18 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 348.3 1'46.358 0.902 / 0.003
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 349.5 1'46.447 0.991 / 0.089
20 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 356.4 1'46.627 1.171 / 0.180
21 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 351.7 1'46.853 1.397 / 0.226
22 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 351.7 1'47.247 1.791 / 0.394
 

 
(KAH)



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