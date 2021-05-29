MotoGP Italia: Bagnaia Pecahkan Rekor di FP3

Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo, berada di belakangnya dengan selisih 0,157 detik. Lalu pembalap KTM Racing, Brad Binder, menempati posisi ketiga.
Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, menempati posisi empat dengan waktu 1 menit 45,701 detik. Kemudian pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, berada di peringkat lima.
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Sementara itu, hasil kurang maksimal dicatatkan Maverick Vinales. Pembalap Monster Yamaha itu terjatuh dan hanya mampu menempati posisi 11.
Mantan juara dunia, Marc Marquez, juga gagal berbuat banyak pada sesi latihan ketiga ini. Ia hanya mampu berada di peringkat 12.
Hasil lengkap FP3 GP Italia:
|Pos.
|Num.
|Rider
|Nation
|Team
|Bike
|Km/h
|Time
|Gap 1st/Prev.
|1
|63
|Francesco BAGNAIA
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|352.9
|1'45.456
|2
|20
|Fabio QUARTARARO
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|348.3
|1'45.613
|0.157 / 0.157
|3
|33
|Brad BINDER
|RSA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|362.4
|1'45.652
|0.196 / 0.039
|4
|43
|Jack MILLER
|AUS
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|357.6
|1'45.701
|0.245 / 0.049
|5
|5
|Johann ZARCO
|FRA
|Pramac Racing
|Ducati
|357.6
|1'45.725
|0.269 / 0.024
|6
|42
|Alex RINS
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|347.2
|1'45.754
|0.298 / 0.029
|7
|88
|Miguel OLIVEIRA
|POR
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|357.6
|1'45.791
|0.335 / 0.037
|8
|36
|Joan MIR
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|352.9
|1'45.825
|0.369 / 0.034
|9
|44
|Pol ESPARGARO
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|351.7
|1'45.858
|0.402 / 0.033
|10
|21
|Franco MORBIDELLI
|ITA
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|340.6
|1'45.865
|0.409 / 0.007
|11
|12
|Maverick VIÑALES
|SPA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|345.0
|1'45.895
|0.439 / 0.030
|12
|93
|Marc MARQUEZ
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|348.3
|1'46.013
|0.557 / 0.118
|13
|41
|Aleix ESPARGARO
|SPA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|357.6
|1'46.015
|0.559 / 0.002
|14
|51
|Michele PIRRO
|ITA
|Pramac Racing
|Ducati
|357.6
|1'46.103
|0.647 / 0.088
|15
|30
|Takaaki NAKAGAMI
|JPN
|LCR Honda IDEMITSU
|Honda
|346.1
|1'46.311
|0.855 / 0.208
|16
|10
|Luca MARINI
|ITA
|SKY VR46 Avintia
|Ducati
|352.9
|1'46.332
|0.876 / 0.021
|17
|9
|Danilo PETRUCCI
|ITA
|Tech 3 KTM Factory Racing
|KTM
|352.9
|1'46.355
|0.899 / 0.023
|18
|46
|Valentino ROSSI
|ITA
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|348.3
|1'46.358
|0.902 / 0.003
|19
|32
|Lorenzo SAVADORI
|ITA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|349.5
|1'46.447
|0.991 / 0.089
|20
|23
|Enea BASTIANINI
|ITA
|Avintia Esponsorama
|Ducati
|356.4
|1'46.627
|1.171 / 0.180
|21
|73
|Alex MARQUEZ
|SPA
|LCR Honda CASTROL
|Honda
|351.7
|1'46.853
|1.397 / 0.226
|22
|27
|Iker LECUONA
|SPA
|Tech 3 KTM Factory Racing
|KTM
|351.7
|1'47.247
|1.791 / 0.394
(KAH)