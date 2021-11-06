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Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia (AFP/Gigi Soldano)
Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia (AFP/Gigi Soldano)

MotoGP 2021

MotoGP Portugal: Bagnaia Raih Pole Position, Ducati PImpin Kualifikasi

Olahraga motogp
Gregorius Gelino • 06 November 2021 22:11
Portimao: Francesco Bagnaia berhasil mengamankan posisi terdepan pada sesi kualifikasi MotoGP Portugal yang digelar Sabtu, 6 November. Pembalap Ducati itu mencatatkan waktu 1 menit 38,725 detik.
 
Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, berada tepat di belakangnya. Pembalap Australia itu mencatatkan waktu 1 menit 38,829 detik atau berselisih 0,104 detik dari Bagnaia.
 
Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, berada di posisi kedua. Sedangkan duet pembalap Pramac Racing, Jorge Martin dan Johann Zarco, berada di posisi keempat dan kelima.

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Juara MotoGP, Fabio Quartararo, hanya bisa menempati posisi ketujuh. Hal ini tak lepas dari crash yang dialami pembalap SKY VR46 Avintia, Luca Marini, yang membuat yellow flag dikibarkan sehingga waktunya di P3 dibatalkan.
 
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Portugal:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 1'38.725  
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1'38.829 0.104 / 0.104
3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'38.893 0.168 / 0.064
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 341.7 1'38.916 0.191 / 0.023
5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 341.7 1'38.918 0.193 / 0.002
6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1'39.058 0.333 / 0.140
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1'39.131 0.406 / 0.073
8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1'39.191 0.466 / 0.060
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1'39.321 0.596 / 0.130
10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 333.3 1'39.387 0.662 / 0.066
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1'39.649 0.924 / 0.262
12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 331.2 1'39.828 1.103 / 0.179

 
(KAH)



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