MotoGP Portugal: Bagnaia Raih Pole Position, Ducati PImpin Kualifikasi

Rekan setim Bagnaia, Jack Miller, berada tepat di belakangnya. Pembalap Australia itu mencatatkan waktu 1 menit 38,829 detik atau berselisih 0,104 detik dari Bagnaia.
Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, berada di posisi kedua. Sedangkan duet pembalap Pramac Racing, Jorge Martin dan Johann Zarco, berada di posisi keempat dan kelima.
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Juara MotoGP, Fabio Quartararo, hanya bisa menempati posisi ketujuh. Hal ini tak lepas dari crash yang dialami pembalap SKY VR46 Avintia, Luca Marini, yang membuat yellow flag dikibarkan sehingga waktunya di P3 dibatalkan.
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Portugal:
|Pos.
|Num.
|Rider
|Nation
|Team
|Bike
|Km/h
|Time
|Gap 1st/Prev.
|1
|63
|Francesco BAGNAIA
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|335.4
|1'38.725
|2
|43
|Jack MILLER
|AUS
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|341.7
|1'38.829
|0.104 / 0.104
|3
|36
|Joan MIR
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|332.3
|1'38.893
|0.168 / 0.064
|4
|89
|Jorge MARTIN
|SPA
|Pramac Racing
|Ducati
|341.7
|1'38.916
|0.191 / 0.023
|5
|5
|Johann ZARCO
|FRA
|Pramac Racing
|Ducati
|341.7
|1'38.918
|0.193 / 0.002
|6
|44
|Pol ESPARGARO
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|340.6
|1'39.058
|0.333 / 0.140
|7
|20
|Fabio QUARTARARO
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|331.2
|1'39.131
|0.406 / 0.073
|8
|73
|Alex MARQUEZ
|SPA
|LCR Honda CASTROL
|Honda
|337.5
|1'39.191
|0.466 / 0.060
|9
|21
|Franco MORBIDELLI
|ITA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|329.2
|1'39.321
|0.596 / 0.130
|10
|27
|Iker LECUONA
|SPA
|Tech 3 KTM Factory Racing
|KTM
|333.3
|1'39.387
|0.662 / 0.066
|11
|42
|Alex RINS
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|332.3
|1'39.649
|0.924 / 0.262
|12
|10
|Luca MARINI
|ITA
|SKY VR46 Avintia
|Ducati
|331.2
|1'39.828
|1.103 / 0.179