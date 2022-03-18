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Sirkuit Pertamina Mandalika. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
Sirkuit Pertamina Mandalika. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Jadwal Lengkap MotoGP, Moto2, Moto3 hingga Asia Talent Cup di Sirkuit Mandalika

Olahraga MotoGP Mandalika Asia Talent Cup MotoGP 2022
Alfa Mandalika • 18 Maret 2022 06:00
Jakarta: Sirkuit Pertamina Mandalika bakal menyita perhatian khayalak pencinta balap motor. Selain MotoGP, ada ajang Moto2, Moto3, hingga Asia Talent Cup sejak 18 Maret - 20 Maret 2022.
 
Sesuai jadwal yang diterima Medcom.id, pada Jumat 18 Maret, Moto3 akan memulai Free Practice 1 pada 09.00 WITA dan dilanjutkan Free Practice 2 pada siang harinya.
 
Lalu dilanjutkan sesi kualifikasi pada Sabtu 19 Maret dan balapan akan dihelat pada Minggu 20 Maret pukul 12.00 WITA.

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Sedangkan MotoGP akan memulai Free Practice 1 pukul 10.50 WITA. Lalu dilanjutkan sore hari pukul 15.05 WITA untuk Free Practice 2. Sedangkan kualifikasi akan dihelat pukul 15.30 WITA pada Sabtu 19 Maret 2022.
 
Sementara balapan akan dihelat pukul 15.00 WITA.
 
Berikut jadwal lengkap MotoGP, Moto2, Moto3 hingga Asia Talent Cup di Sirkuit Mandalika:
Jumat 18 Maret 2022
Moto3 - Free Practice 1 (07.50-08.10 WITA)
Moto2 - Free Practice 1 (08.20 WITA)
MotoGP - Free Practice 1 (10.50 WITA)
Asia Talent Cup - Free Practice 1 (11.50 WITA)
 
Moto3 - Free Practice 2 (13.15 WITA)
Moto2 - Free Practice 2 (14.10 WITA)
MotoGP - Free Practice 2 (15.05 WITA)
Asia Talent Cup -  Free Practice 2 (16.05 WITA)
 
Sabtu 19 Maret 2022
Asia Talent Cup - Kualifikasi (08.15 WITA)
Moto3 - Free Practice 3 (09.00 WITA)
Moto2 -  Free Practice 3 (09.55 WITA)
MotoGP - Free Practice 3 (10.50 WITA)
 
Moto3 - Kualifikasi (13.00 WITA)
Moto2 - Kualifikasi (13.55 WITA)
MotoGP - Free Practice 4 (14.25 WITA)
Asia Talent Cup - Race 1 (16 Laps) (16.25 WITA)
 
Minggu 20 Maret 2022
Asia Talent Cup - Race 2 (16 Laps) (09.00 WITA)
Moto3 - Race (23 Laps) (12.00 WITA)
Moto2 - Race (25 Laps) (13.20 WITA)
MotoGP - Race (27 Laps) (15.00 WITA)
 
(ASM)



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