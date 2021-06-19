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Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco (AFP/Ronny Hartmann)
Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco (AFP/Ronny Hartmann)

MotoGP 2021

MotoGP Jerman: Zarco Putus Rentetan Pole Position Quartararo

Olahraga motogp
Gregorius Gelino • 19 Juni 2021 20:47
Sachsenring: Pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, menjadi yang tercepat pada sesi kualifikasi MotoGP Jerman yang digelar Sabtu, 19 Juni. Pembalap Prancis itu mencatatkan waktu 1 menit 20,236 detik.
 
Zarco memutus rentetan lima pole position beruntun kompatriotnya, Fabio Quartararo. Pembalap Monster Yamaha tersebut harus puas berada di posisi kedua dengan selisih 0,011 detik.
 
Sementara itu pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, mengamankan tempat ketiga pada sesi kualifikasi. Ini merupakan pertama kalinya dalam 21 tahun Aprilia mampu memulai balapan di barisan terdepan.

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Pembalap Ducati, Jack Miller, mengamankan posisi keempat dengan mantan juara dunia, Marc Marquez, berada di belakangnya. Sedangkan Miguel Oliveira berada di posisi keenam.
 
Hasil lengkap kualifikasi GP Jerman:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 301.6 1'20.236  
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 293.4 1'20.247 0.011 / 0.011
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 298.3 1'20.447 0.211 / 0.200
4 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 298.3 1'20.508 0.272 / 0.061
5 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 298.3 1'20.567 0.331 / 0.059
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 298.3 1'20.589 0.353 / 0.022
7 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 300.8 1'20.617 0.381 / 0.028
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 295.8 1'20.659 0.423 / 0.042
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 293.4 1'20.810 0.574 / 0.151
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 300.8 1'20.811 0.575 / 0.001
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1'20.949 0.713 / 0.138
12 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 296.7 1'21.135 0.899 / 0.186
 

 
(KAH)



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