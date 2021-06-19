MotoGP Jerman: Zarco Putus Rentetan Pole Position Quartararo

Zarco memutus rentetan lima pole position beruntun kompatriotnya, Fabio Quartararo. Pembalap Monster Yamaha tersebut harus puas berada di posisi kedua dengan selisih 0,011 detik.
Sementara itu pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro, mengamankan tempat ketiga pada sesi kualifikasi. Ini merupakan pertama kalinya dalam 21 tahun Aprilia mampu memulai balapan di barisan terdepan.
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Pembalap Ducati, Jack Miller, mengamankan posisi keempat dengan mantan juara dunia, Marc Marquez, berada di belakangnya. Sedangkan Miguel Oliveira berada di posisi keenam.
Hasil lengkap kualifikasi GP Jerman:
|Pos.
|Num.
|Rider
|Nation
|Team
|Bike
|Km/h
|Time
|Gap 1st/Prev.
|1
|5
|Johann ZARCO
|FRA
|Pramac Racing
|Ducati
|301.6
|1'20.236
|2
|20
|Fabio QUARTARARO
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|293.4
|1'20.247
|0.011 / 0.011
|3
|41
|Aleix ESPARGARO
|SPA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|298.3
|1'20.447
|0.211 / 0.200
|4
|43
|Jack MILLER
|AUS
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|298.3
|1'20.508
|0.272 / 0.061
|5
|93
|Marc MARQUEZ
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|298.3
|1'20.567
|0.331 / 0.059
|6
|88
|Miguel OLIVEIRA
|POR
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|298.3
|1'20.589
|0.353 / 0.022
|7
|89
|Jorge MARTIN
|SPA
|Pramac Racing
|Ducati
|300.8
|1'20.617
|0.381 / 0.028
|8
|44
|Pol ESPARGARO
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|295.8
|1'20.659
|0.423 / 0.042
|9
|30
|Takaaki NAKAGAMI
|JPN
|LCR Honda IDEMITSU
|Honda
|293.4
|1'20.810
|0.574 / 0.151
|10
|63
|Francesco BAGNAIA
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|300.8
|1'20.811
|0.575 / 0.001
|11
|42
|Alex RINS
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|295.0
|1'20.949
|0.713 / 0.138
|12
|73
|Alex MARQUEZ
|SPA
|LCR Honda CASTROL
|Honda
|296.7
|1'21.135
|0.899 / 0.186
(KAH)