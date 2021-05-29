MotoGP Italia: Quartararo Rebut Pole Position Keempat Beruntun

Sesi kualifikasi MotoGP yang digelar Sabtu, 29 Mei, malam tadi sempat tertunda akibat kecelakaan serius yang menimpa pembalap Swiss, Jason Dupasquier, pada kualifikasi Moto3.
Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menempel Quartararo di posisi kedua. Kemudian pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, melengkapi tiga besar.
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Pembalap Ducati, Jack Miller, yang sempat memimpin pada awal balapan meski berakhir di posisi lima. Sedangkan Aleix Espargaro yang juga sempat memimpin kualifikasi merosot ke posisi empat.
Hasil kualifikasi GP Italia:
|Pos.
|Num.
|Rider
|Nation
|Team
|Bike
|Km/h
|Time
|Gap 1st/Prev.
|1
|20
|Fabio QUARTARARO
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|348.3
|1'45.187
|2
|63
|Francesco BAGNAIA
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|351.7
|1'45.417
|0.230 / 0.230
|3
|5
|Johann ZARCO
|FRA
|Pramac Racing
|Ducati
|360.0
|1'45.432
|0.245 / 0.015
|4
|41
|Aleix ESPARGARO
|SPA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|352.9
|1'45.538
|0.351 / 0.106
|5
|43
|Jack MILLER
|AUS
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|358.8
|1'45.598
|0.411 / 0.060
|6
|33
|Brad BINDER
|RSA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|357.6
|1'45.743
|0.556 / 0.145
|7
|88
|Miguel OLIVEIRA
|POR
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|352.9
|1'45.745
|0.558 / 0.002
|8
|42
|Alex RINS
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|347.2
|1'45.996
|0.809 / 0.251
|9
|36
|Joan MIR
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|354.0
|1'46.076
|0.889 / 0.080
|10
|21
|Franco MORBIDELLI
|ITA
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|339.6
|1'46.084
|0.897 / 0.008
|11
|93
|Marc MARQUEZ
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|351.7
|1'46.125
|0.938 / 0.041
|12
|44
|Pol ESPARGARO
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|349.5
|1'46.393
|1.206 / 0.268
(KAH)