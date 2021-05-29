Olahraga  
Selamat Datang di
Medcom.id

Don't have an account yet? Sign up here

DOWNLOAD OUR APPS
FOLLOW US
NEWS
LIFESTYLE
FEATURED
INDEX
Member of Media Group
  • metrotvnews.com
  • mediaindonesia.com
  • lampost.com
  • inibaru.id
  • podme.id
NEWSTICKER
Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo (AFP/Tiziana Fabi)
Pembalap Monster Yamaha, Fabio Quartararo (AFP/Tiziana Fabi)

MotoGP 2021

MotoGP Italia: Quartararo Rebut Pole Position Keempat Beruntun

Olahraga MotoGP 2021
Gregorius Gelino • 29 Mei 2021 21:18
Toscana: Fabio Quartararo merebut pole position keempatnya secara beruntun di MotoGP Italia. Pembalap Monster Yamaha itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 45,187 sekaligus memecahkan rekor lap GP Italia.
 
Sesi kualifikasi MotoGP yang digelar Sabtu, 29 Mei, malam tadi sempat tertunda akibat kecelakaan serius yang menimpa pembalap Swiss, Jason Dupasquier, pada kualifikasi Moto3.
 
Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menempel Quartararo di posisi kedua. Kemudian pembalap Pramac Racing, Johann Zarco, melengkapi tiga besar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pembalap Ducati, Jack Miller, yang sempat memimpin pada awal balapan meski berakhir di posisi lima. Sedangkan Aleix Espargaro yang juga sempat memimpin kualifikasi merosot ke posisi empat.
 
Hasil kualifikasi GP Italia:
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 348.3 1'45.187  
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 351.7 1'45.417 0.230 / 0.230
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 360.0 1'45.432 0.245 / 0.015
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 352.9 1'45.538 0.351 / 0.106
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 358.8 1'45.598 0.411 / 0.060
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 357.6 1'45.743 0.556 / 0.145
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 352.9 1'45.745 0.558 / 0.002
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 347.2 1'45.996 0.809 / 0.251
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 354.0 1'46.076 0.889 / 0.080
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 339.6 1'46.084 0.897 / 0.008
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 351.7 1'46.125 0.938 / 0.041
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 349.5 1'46.393 1.206 / 0.268
 

 
(KAH)



LEAVE A COMMENT
LOADING
TERKAIT

BERITA LAINNYA

MotoGP Italia: Quartararo Rebut Pole Position Keempat Beruntun
Olahraga

MotoGP Italia: Quartararo Rebut Pole Position Keempat Beruntun

Uni Eropa Dukung Pemberian Vaksin Pfizer untuk Anak 12-15 Tahun
Internasional

Uni Eropa Dukung Pemberian Vaksin Pfizer untuk Anak 12-15 Tahun

Simak, Ini Jadwal Lengkap Pelaksanaan PPDB DKI 2021
Pendidikan

Simak, Ini Jadwal Lengkap Pelaksanaan PPDB DKI 2021

Inggris Lirik Limbah Sawit RI Jadi Bahan Baku Energi Terbarukan
Ekonomi

Inggris Lirik Limbah Sawit RI Jadi Bahan Baku Energi Terbarukan

Kasus Covid-19 Bertambah 6.565 Orang
Nasional

Kasus Covid-19 Bertambah 6.565 Orang

BS Electric Punya Kandungan Komponen Lokal 70%
Otomotif

BS Electric Punya Kandungan Komponen Lokal 70%

Vivo X60 Pro, Suguhkan Keindahan Zeiss
Teknologi

Vivo X60 Pro, Suguhkan Keindahan Zeiss

Mantan CEO Google Beli Rumah Kakek Paris Hilton Seharga Rp880 Miliar
Properti

Mantan CEO Google Beli Rumah Kakek Paris Hilton Seharga Rp880 Miliar

Nazar Slankers Lansia Temui Slank di Potlot Sebelum Meninggal
Hiburan

Nazar Slankers Lansia Temui Slank di Potlot Sebelum Meninggal

Sejarah Terciptanya Vaksin Tubuh Manusia
Rona

Sejarah Terciptanya Vaksin Tubuh Manusia

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

HOT ISSUE

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif
Peringatan!