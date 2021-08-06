MotoGP Styria: Nakagami Kuasai FP1

Nakagami mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 23,805 detik. Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, menguntit di belakangnya dengan waktu 1 menit 23,881 detik.
Sementara itu pembalap Aprilia lainnya, Aleix Espargaro, menghuni posisi tiga dengan waktu 1 menit 24,183 detik. Sementara pembalap Suzuki Ecstar lainnya, Alex Rins, menempati posisi empat dengan 1 menit 24,221 detik.
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Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro, menempati posisi kelima. Sedangkan rekan setim Espargaro, Marc Marquez, berada di posisi enam.
Kemudian pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, hanya bisa berada di posisi tujuh. Sedangkan rekan setim Vinales, Fabio Quartararo, berada di belakangnya.
Hasil lengkap FP1 MotoGP Styria:
|Pos.
|Num.
|Rider
|Nation
|Team
|Bike
|Km/h
|Time
|Gap 1st/Prev.
|1
|30
|Takaaki NAKAGAMI
|JPN
|LCR Honda IDEMITSU
|Honda
|312.1
|1'23.805
|2
|36
|Joan MIR
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|310.3
|1'23.881
|0.076 / 0.076
|3
|41
|Aleix ESPARGARO
|SPA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|308.5
|1'24.183
|0.378 / 0.302
|4
|42
|Alex RINS
|SPA
|Team SUZUKI ECSTAR
|Suzuki
|307.6
|1'24.221
|0.416 / 0.038
|5
|44
|Pol ESPARGARO
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|315.7
|1'24.254
|0.449 / 0.033
|6
|93
|Marc MARQUEZ
|SPA
|Repsol Honda Team
|Honda
|313.9
|1'24.475
|0.670 / 0.221
|7
|12
|Maverick VIÑALES
|SPA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|310.3
|1'24.492
|0.687 / 0.017
|8
|20
|Fabio QUARTARARO
|FRA
|Monster Energy Yamaha MotoGP
|Yamaha
|307.6
|1'24.580
|0.775 / 0.088
|9
|5
|Johann ZARCO
|FRA
|Pramac Racing
|Ducati
|314.8
|1'24.580
|0.775
|10
|43
|Jack MILLER
|AUS
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|315.7
|1'24.827
|1.022 / 0.247
|11
|26
|Dani PEDROSA
|SPA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|307.6
|1'24.850
|1.045 / 0.023
|12
|63
|Francesco BAGNAIA
|ITA
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|313.0
|1'24.915
|1.110 / 0.065
|13
|73
|Alex MARQUEZ
|SPA
|LCR Honda CASTROL
|Honda
|313.0
|1'24.959
|1.154 / 0.044
|14
|10
|Luca MARINI
|ITA
|SKY VR46 Avintia
|Ducati
|309.4
|1'25.207
|1.402 / 0.248
|15
|88
|Miguel OLIVEIRA
|POR
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|311.2
|1'25.238
|1.433 / 0.031
|16
|46
|Valentino ROSSI
|ITA
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|307.6
|1'25.264
|1.459 / 0.026
|17
|89
|Jorge MARTIN
|SPA
|Pramac Racing
|Ducati
|315.7
|1'25.316
|1.511 / 0.052
|18
|33
|Brad BINDER
|RSA
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|313.0
|1'25.317
|1.512 / 0.001
|19
|9
|Danilo PETRUCCI
|ITA
|Tech 3 KTM Factory Racing
|KTM
|304.2
|1'25.409
|1.604 / 0.092
|20
|27
|Iker LECUONA
|SPA
|Tech 3 KTM Factory Racing
|KTM
|308.5
|1'25.499
|1.694 / 0.090
|21
|23
|Enea BASTIANINI
|ITA
|Avintia Esponsorama
|Ducati
|313.0
|1'25.585
|1.780 / 0.086
|22
|32
|Lorenzo SAVADORI
|ITA
|Aprilia Racing Team Gresini
|Aprilia
|305.9
|1'25.793
|1.988 / 0.208
|23
|35
|Cal CRUTCHLOW
|GBR
|Petronas Yamaha SRT
|Yamaha
|306.8
|1'26.090
|2.285 / 0.297
(ASM)