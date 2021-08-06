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Pembalap LCR Honda, Taakaki Nakagami (AFP/Mirco Lazzari)
Pembalap LCR Honda, Taakaki Nakagami (AFP/Mirco Lazzari)

MotoGP 2021

MotoGP Styria: Nakagami Kuasai FP1

Olahraga motogp
Gregorius Gelino • 06 Agustus 2021 16:31
Spielberg: Pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami, menjadi yang tercepat pada sesi latihan perdana MotoGP Styria yang digelar Jumat, 6 Agustus.
 
Nakagami mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 23,805 detik. Pembalap Suzuki Ecstar, Joan Mir, menguntit di belakangnya dengan waktu 1 menit 23,881 detik.
 
Sementara itu pembalap Aprilia lainnya, Aleix Espargaro, menghuni posisi tiga dengan waktu 1 menit 24,183 detik. Sementara pembalap Suzuki Ecstar lainnya, Alex Rins, menempati posisi empat dengan 1 menit 24,221 detik.

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Pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro, menempati posisi kelima. Sedangkan rekan setim Espargaro, Marc Marquez, berada di posisi enam.
 
Kemudian pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, hanya bisa berada di posisi tujuh. Sedangkan rekan setim Vinales, Fabio Quartararo, berada di belakangnya.
 
Hasil lengkap FP1 MotoGP Styria:
 
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 312.1 1'23.805  
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 310.3 1'23.881 0.076 / 0.076
3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1'24.183 0.378 / 0.302
4 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.6 1'24.221 0.416 / 0.038
5 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 315.7 1'24.254 0.449 / 0.033
6 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.9 1'24.475 0.670 / 0.221
7 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 310.3 1'24.492 0.687 / 0.017
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'24.580 0.775 / 0.088
9 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 314.8 1'24.580 0.775
10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 315.7 1'24.827 1.022 / 0.247
11 26 Dani PEDROSA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 307.6 1'24.850 1.045 / 0.023
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 313.0 1'24.915 1.110 / 0.065
13 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 313.0 1'24.959 1.154 / 0.044
14 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 309.4 1'25.207 1.402 / 0.248
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1'25.238 1.433 / 0.031
16 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 307.6 1'25.264 1.459 / 0.026
17 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 315.7 1'25.316 1.511 / 0.052
18 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.0 1'25.317 1.512 / 0.001
19 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 304.2 1'25.409 1.604 / 0.092
20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 308.5 1'25.499 1.694 / 0.090
21 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 313.0 1'25.585 1.780 / 0.086
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 305.9 1'25.793 1.988 / 0.208
23 35 Cal CRUTCHLOW GBR Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'26.090 2.285 / 0.297

 
(ASM)



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