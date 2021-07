MotoGP Thailand Dicoret dari Kalender 2021, Ini Penyebabnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kalender MotoGP 2021 sedikit mengalami perubahan setelah seri Thailand resmi dibatalkan mengingat situasi pandemi yang belum mereda di Negeri Gajah Putih.Sebelumnya, kalender MotoGP Thailand 2021 di Sirkuit Buriram rencananya digelar pada tanggal 15-17 Oktober nanti."FIM, IRTA dan Dorna Sports dengan menyesal mengumumkan pembatalan Thailand Grand Prix, yang akan berlangsung di Sirkuit Internasional Chang dari tanggal 15 hingga 17 Oktober. Terlepas dari upaya terbaik dari semua pihak yang terlibat, pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung dan pembatasan memaksa pembatalan acara tersebut," bunyi pernyataan resmi Dorna Sports dikutip situs resmi MotoGP, Kamis 22 Juli 2021.Meski demkian, Dorna berharap aksi para rider MotoGP di Sirkuit Buriram bisa dinikmati penggemar seluruh dunia pada tahun 2022 mendatang.Sebelum pembatalan seri Thailand, paruh kedua MotoGP 2021 menyisakan 10 seri balapan lagi. Artinya jika balapan di Buriram dicoret maka tersisa 9 balapan saja.Hingga saat ini, Dorna Sport belum mengumumkan balapan pengganti GP Thailand. Namun besar kemungkinan Dorna akan mencari pengganti agar kalender MotoGP 2021 sesuai jumlah awal.Beragam spekulasi menyebutkan kalau balapan Thailand akan dipindahkan ke Amerika Serikat, tepatnya di Circuit of the Americas, Austin, Texas, AS. Artinya MotoGP Austin diselenggarakan dua kali pada 3 Oktober 2021 dan 17 Oktober 2021.Hal ini dianggap cukup masuk akal, pasalnya semua penyelenggaraan olahraga di AS saat ini sudah mulai berjalan normal dan dihadiri oleh penonton.MotoGP Styria: 6-8 Agustus di Red Bull Ring, AustriaMotoGP Austria: 13-15 Agustus di Red Bull Ring, AustriaMotoGP Inggris: 27-29 Agustus di Silverstone Circuit, InggrisMotoGP Aragon: 10-12 September di Ciudad del Motor de Aragon, SpanyolMotoGP San Marino: 17-19 September di Sirkuit Misano, ItaliaMotoGP Americas: 1-3 Oktober di Circuit of the Americas, Austin, Amerika SerikatMotoGP Malaysia: 22-24 Oktober di Sirkuit Sepang, MalaysiaMotoGP Algarve: 5-7 November: Autodromo International do Algarve, Portimao, Portugal(ACF)