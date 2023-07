Fakta Menarik Arda Guler, Remaja Turki yang Direkrut Real Madrid

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Usianya mungkin baru 18 tahun, tapi Arda Guler adalah salah satu pemain paling laris di bursa transfer musim panas 2023. Meskipun beberapa klub tertarik dengan pemain internasional Turki itu, Real Madrid memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangannya dan dia akan menjadi bagian dari skuad tim utama Los Blancos 2023/24.Güler bergabung dengan Real Madrid dari klub Turki Fenerbahce, di mana playmaker kaki kiri ini adalah salah satu pemain terpenting di klub musim lalu, saat ia memuncaki grafik statistik untuk assist per 90 menit, umpan kunci per 90 menit, dribel sukses per 90 menit dan lebih. Pada musim 2022/23, penampilan Güler membantu tim Istanbul mengangkat Piala Turki, dengan remaja tersebut bahkan dinobatkan sebagai man of the match di final.Jelas bahwa Guler memiliki potensi untuk menjadi talenta generasi, berkat gerak kakinya yang halus, passing yang tajam, dan kecerdasan yang melampaui usianya. Mampu bermain sebagai gelandang serang tengah atau sebagai pemain sayap, biasanya di sayap kanan, Carlo Ancelotti akan menyukai keserbagunaan Guler dan pemain muda ini bisa mendapatkan banyak menit bermain di sayap kanan dalam formasi 4-3-3 Real Madrid, terutama dalam pertandingan ketika Rodrygo mulai sebagai penyerang tengah.Untuk lebih mengenal rekrutan baru Real Madrid, inilah lima hal yang mungkin belum Anda ketahui tentang Arda Guler.Guler tumbuh mengembangkan keterampilan sepak bolanya di ibu kota Turki, yaitu Ankara, dan di kota terbesar negara itu, yaitu Istanbul. Pada usia sembilan tahun, ia mulai bermain di akademi klub lokal Ankara Genclerbirligi dan dengan cepat menarik perhatian para pengintai klub Istanbul.Pada tahun 2019, tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-14, dia pindah ke Fenerbahce. Di sana, dia sangat terkesan dengan tim U19, sedemikian rupa sehingga dia diberi debut senior Fenerbahce ketika baru berusia 16 tahun 174 hari dalam pertandingan kualifikasi Liga Europa.Mengingat bagaimana dia menarik perhatian setelah debutnya untuk Fenerbahce, tidak butuh waktu lama bagi Guler untuk dipanggil ke tim nasional Turki. Dia saat ini memiliki empat caps internasional atas namanya dan mencetak gol pertamanya untuk The Crescent Stars dalam penampilan terbarunya, kualifikasi Euro 2024 melawan Wales. Gol itu, pada Maret 2023, menjadikannya pemain termuda yang mencetak gol untuk timnas Turki dalam pertandingan kompetitif, baru berusia 18 tahun 114 hari.Salah satu pemain yang sering dibandingkan dengan Guler adalah mantan gelandang Real Madrid Mesut Ozil, dan anak muda itu sebenarnya bisa belajar dari pemain internasional Jerman mengingat Ozil berada di skuad Fenerbahçe ketika Guler memulai karir.Kemudian, ketika Ozil meninggalkan klub Istanbul pada musim panas 2022, Guler yang mewarisi jersey No.10 mantan Madridista, yang merupakan nomor punggung yang sangat penting di klub Turki karena pernah menjadi milik Alex De Souza yang legendaris sekaligus idola Guler.Kaki kiri Guler ajaib dan sentuhannya sehalus sutra, dan ayahnya berperan dalam hal ini. Ketika pemain baru Real Madrid masih balita, ayahnya, Umit, akan meletakkan balon di depan kaki kiri Guler untuk mendorongnya menendang dengan sisi kiri dan berlatih.“Kami tidak memiliki keahlian kaki kiri di keluarga kami, jadi saya menaruh balon dan bola di depan kaki kirinya agar dia lebih sering menggunakannya,” ayahnya pernah menjelaskan dalam sebuah wawancara dengan Goal.