Jadwal Lengkap Real Madrid di LaLiga 2023/2024

LaLiga sebagai kompetisi tertinggi Spanyol bakal memulai musim 2023/2024 pada pertengahan Agustus mendatang. Dan kini, jadwal pertandingannya sudah diumumkan, termasuk semua laga yang dimainkan Real Madrid Seperti diketahui, Real Madrid finis sebagai runner-up pada musim lalu karena kalah bersaing dengan Barcelona. Namun, para fan mereka tetap setia dan tak sabar ingin mendukung perjuangan tim kesayangannya.Bagi Madridista yang tak ingin ketinggalan laga Los Blancos, yuk simak jadwal lengkapnya di bawah ini:1. Minggu, 13/08/23 vs Athletic Club (Away)2. Minggu, 20/08/23 vs UD Almeria (Away)3. Minggu, 27/08/23 vs RC Celta (Away)4. Minggu, 03/09/23 vs etafe CF (Home)5. Minggu, 17/09/23 vs Real Sociedad (Home)6. Minggu, 24/9/23 vs Atletico de Madrid (Away)7. Rabu, 27/09/23 vs UD Las Palmas (Home)8. Minggu, 01/10/23 vs Girona FC (Away)9. Minggu, 08/10/23 vs CA Osasuna (Home)10. Minggu, 22/10/23 vs Sevilla FC (Away)11. Minggu, 29/20/23 vs FC Barcelona (Away)12. Minggu, 05//11/23 vs Rayo Vallecano (Home)13. Minggu, 12/11/23 vs Valencia CF (Home)14. Minggu, 26/11/23 vs Cadiz CF (Away)15. Minggu, 03/12/23 vs Granada CD (Home)16. Minggu, 10/12/23 vs Real Betis (Away)17. Minggu, 17/12/23 vs Villarreal CF (Home)18. Rabu, 20/12/23 vs Deportivo Alaves (Away)19. Rabu, 3/01/24 vs RCD Mallorca (Home)20. Minggu, 14/01/24 vs Getafe CF (Away)21. Minggu, 21/01/24 vs UD Almeria (Home)22. Minggu, 28/01/24 vs UD Las Palmas (Away)23. Minggu, 04/02/24 vs Atletico de Madrid (Home)24. Minggu, 11/02/24 vs Girona FC (Home)25. Minggu, 18/02/24 vs Rayo Vallecano (Away)26. Minggu, 25/02/24 vs Sevilla FC (Home)27. Minggu, 03/03/24 vs Valencia CF (Away)28. Minggu, 10/03/24 vs RC Celts (Home)29. Minggu, 17/03/24 vs CA Osasuna (Away)30. Minggu, 31/03/24 vs Athletic Club (Home)31 Minggu 14/04/24 vs RCD Mallorca (Away)32. Minggu 21/04/24 vs FC Barcelona (Home)33. Minggu, 28/04/24 vs Real Sociedad (Away)34. Minggu, 05/05/24 vs Cadiz CF (Home)35. Minggu, 12/05/24 vs Granada CF (Away)36. Rabu, 15/05/24 vs Deportivo Alaves (Home)37. Minggu, 19/05/24 vs Villarreal CF (Away)38. Minggu, 26/05/24 vs Real Betis (Home)Itulah jadwal Real Madrid di LA Liga 2023/2024 Real Madrid. Untuk waktu masih belum diketahui lebih lanjut.