4 Pemain Ini Segera Didepak Barca Usai Tersingkir dari Liga Champions, Salah Satunya Pemain Baru!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

BACA JUGA: 10 Pemain Barcelona Lumat Athletic Bilbao

(ACF)

Presiden Barcelona Joan Laporta dikabarkan bakal mengambil langkah tegas menyusul tersingkirnya Barcelona dari panggung Liga Champions 2022-2023. Wujudnya adalah dengan mendepak empat pemain yang dinilai membebani klub.Barcelona harus mengakhiri petualangannya di Liga Champions musim ini usai takluk 0-3 dari Bayern Munich di Camp Nou pada matchday 5 Grup C, Kamis (27/10) dini hari tadi. Kekalahan tersebut membuat Barca tidak bisa lagi mengejar raihan poin Inter Milan yang mendampingi Bayern lolos ke babak 16 besar.Barca saat ini berada di posisi tiga Grup C dengan koleksi empat poin, terpaut enam poin dari Inter Milan dan 11 angka Bayern Munich yang berhak atas tiket babak 16 besar. Dengan hanya tersisa satu pertandingan di Grup C, Barca harus menerima fakta turun kasta ke kompetisi Liga Europa.Presiden Barcelona Joan Laporta kabarnya berang dengan hasil ini. Apalagi, ia sudah berupaya keras memberikan skuat yang kompetitif di bursa transfer musim panas, meski kondisi finansial klub sedang tidak sehat. Untuk membuat Barca tampil kompetitif musim ini, Laporta mendatangkan Robert Lewandowski (45 juta euro), Jules Kounde (50 juta euro) dan Raphinha (58 juta euro).Selain itu, Barca juga mendatangkan pemain lain secara gratis, yakni Franck Kessie, serta duo bek Chelsea, Andreas Christensen dan Marcos Alonso. Meski tidak mengeluarkan biaya transfer untuk mereka, namun Barca memberikan gaji yang cukup besar untuk mereka.Dengan tersingkirnya Barca dari Liga Champions, maka, otomatis mereka tidak akan mendapatkan dana tambahan dari kompetisi paling elite benua biru tersebut. Oleh karena itu, Laporta berencana untuk memangkas biaya pengeluaran klub dengan mendepak pemain-pemain yang dinilai minim kontribusi namun mendapatkan gaji yang besar.Melansir Sportskeeda, berikut empat pemain yang akan segera didepak Barcelona dari Camp Nou. Mereka kabarnya siap dilepas Blaugrana pada bursa transfer Januari mendatang.Gerard Pique identik dengan Barcelona. Selain Messi, Pique adalah salah satu sosok yang menjadi ikon klub berjuluk Blaugrana tersebut. Selama satu dekade terakhir, Pique adalah bek andalan Barcelona dan telah memenangkan 30 trofi juara, termasuk tiga gelar Liga Champions dan delapan titel La Liga.Sayangnya, dalam tiga musim terakhir Pique tampak sudah mulai kehilangan motivasinya untuk memimpin Barcelona kembali ke era kejayaan. Seiring kecepatannya yang menurun karena faktor usia, bek 35 tahun ini juga tak mampu memberikan komando yang baik di lini pertahanan.Menjual Pique disinyalir bisa menjadi salah satu opsi untuk memperbaiki finansial klub. Pique disebut-sebut masuk dalam daftar 10 bek tengah dengan gaji tertinggi di dunia. Kabarnya, gaji Pique di Barcelona mencapai 28 juta euro per musim atau setara Rp413 miliar.Kontribusi Pique di jantung pertahanan Barcelona pada musim ini juga bisa dibilang sangat minim. Mantan penggawa Manchester United tersebut baru tujuh kali dipercaya tampil oleh Xavi Hernandez di semua ajang.Jordi Alba merupakan salah satu bek kiri terbaik dunia sejak bergabung dengan Barcelona pada 2012. Staminanya yang seakan tak pernah habis dalam mengawal pertahanan sekaligus membantu serangan di sisi kiri membuat pemain Spanyol itu tak tergantikan selama dekade terakhir ini.Namun, seiring bertambahnya usia dan faktor cedera, Alba mulai kesulitan untuk terus konsisten bermain dalam tempo cepat. Xavi Hernandez pun tampaknya sudah menyadari bahwa eks rekan setimnya itu sudah “habis”. Imbasnya, sejauh ini Alba baru diberi kesempatan bermain dalam delapan laga di semua ajang. Jumlah itu tidak sepadan dengan gaji yang diterimanya yakni 20 juta euro per tahunnya.Lebih dari itu, Xavi juga sudah punya pemain yang “lebih baik” di sektor kiri pertahana, yakni Marcos Alonso yang baru didatangkan dari Chelsea. Selain itu, Barca juga memiliki pemain muda potensial dalam diri Alejandro Balde yang baru berusia 19 tahun.Munculnya nama Franck Kessie dalam daftar pemain yang akan dijual Laporta bisa dibilang cukup mengejutkan. Pasalnya, pemain Pantai Gading ini baru direkrut Barca dari AC Milan dengan status free transfer.Menurut laporan media Italia, Xavi Hernandez tidak cocok dengan gaya bermain Kessie. Alhasil, pada musim ini gelandang berusia 25 tahun tersebut baru empat kali mendapat kepercayaan tampil sebagai starter. Secara total, Kessie sudah mencatatkan 12 caps untuk Barca dengan koleksi satu gol, namun secara umum penampilannya dinilai tidak cukup memuaskan.Untuk itu, Laporta kabarnya siap menerima tawaran yang datang untuk Kessie di bursa transfer musim dingin ini. Merujuk pada data Capology, Kessie menerima gaji 9 juta euro per musim di Barca.Memphis Depay sudah masuk daftar jual Barcelona sejak musim lalu. Di musim panas ini, ia juga nyaris meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan Juventus atau kembali ke Manchester United. Namun, hingga bursa transfer ditutup, Barcelona tak mencapai kesepakatan dengan salah satu di antara dua klub di atas.Depay tampaknya tidak masuk dalam rencana pelatih Xavi Hernandez. Apalagi, di musim panas ini Barcelona juga sukses mendatangkan Robert Lewandowsi dari Bayern Munich. Hal tersebutmembuat masa depan Depay kian suram.Pada musim ini, Depay benar-benar kesulitan mendapatkan menit bermain, terlepas dari faktor cedera yang kerap menderanya. Dari total 16 laga yang sudah dijalani Barcelona di semua ajang musim ini, Depay hanya tiga kali diberi kesempatan tampil dan mengoleksi satu gol.Menjual Depay pada bursa transfer musim dingin ini tampaknya akan jadi prioritas Barcelona. Hengkangnya penyerang andalan Timnas Belanda di Piala Dunia 2022 itu bisa jadi akan mengikis beban gaji Barcelona. Seperti diketahui, Depay menerima gaji 10 juta euro per musimnya.