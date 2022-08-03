Olahraga  
NEWS
LIFESTYLE
FEATURED
INDEX
Member of Media Group
  • metrotvnews.com
  • mediaindonesia.com
  • lampost.com
  • inibaru.id
  • podme.id
NEWSTICKER
Saat para pemain Barcelona melakoni sesi foto (Foto: AFP/Ethan Miller)
Saat para pemain Barcelona melakoni sesi foto (Foto: AFP/Ethan Miller)

Bikin Geleng-geleng! Ini Daftar Gaji Fantastis 20 Pemain Barcelona Musim 2022/2023

Patrick Pinaria • 03 Agustus 2022 18:53
Barcelona: Barcelona menjadi salah satu klub paling sibuk pada bursa transfer pemain musim panas 2022. Setidaknya ada lima pemain yang diboyong Blaugrana sejauh ini. 
 
Dari kelima pemain tersebut, dua di antaranya diboyong dengan gratis. Mereka adalah Franck Kessie dan Andreas Christensen.
 
Sedangkan tiga pemain lainnya seperti Raphinha, Jules Kounde, dan Robert Lewandowski, diboyong dengan nilai fantastis. Setidaknya Blaugrana harus merogoh kocek sebesar 140 juta poundsterling (sekitar Rp2,5 triliun) untuk merekrut ketiga pemain tersebut.
 
Baca: Barcelona Bakal Melepas Kiper Neto Murara

Aktivitas belanja yang dilakukan Barcelona lantas menuai banyak pertanyaan. Mengingat, Barca sedang mengalami krisis finansial lantaran terlilit utang. Menurut laporan media Spanyol, SPORT, utang Barcelona mencapai 1,173 juta Euro (sekitar Rp17,7 triliun).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Entah apa yang menjadi penyebab utama Barcelona terlilit utang sebesar itu. Namun, sejumlah media melaporkan krisis finansial yang dialami Barcelona disebabkan gaji tinggi yang mereka bayarkan kepada pemain.
 
Kini, Barcelona sedang berupaya keras untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Dimulai dari menjual beberapa aset klub hingga sebagian besar hak siar televisi domestik.
 
Lalu seberapa besar gaji-gaji pemain Barcelona? Berikut daftar gaji 20 pemain Barcelona yang dikutip Medcom.id dari Capology:
  1. Frenkie de Jong – 470.156 poundsterling (sekitar Rp8,5 milar) per minggu
  2. Sergio Busquets – 354.591 poundsterling (Rp6,4 miliar) per minggu 
  3. Jordi Alba – 335.733 poundsterling (sekitar Rp6,09 miliar) per minggu
  4. Robert Lewandowski – 302.208 poundsterling (sekitar Rp5,4 miliar) per minggu
  5. Miralem Pjanic – 251.760 poundsterling (sekitar Rp4,5 miliar) per minggu
  6. Ansu Fati – 224.842 poundstelring (sekitar Rp4,08 miliar) per minggu
  7. Ousmane Dembele – 221.619 poundsterling (sekitar Rp4,02 miliar) per minggu
  8. Franck Kessie – 218.235 poundsterling (sekitar Rp3,9 miliar) per minggu
  9. Raphinha – 201.472 poundsterling (sekitar Rp3,6 miliar) per minggu
  10. Jules Kounde – 201.472 poundsterling (sekitar Rp3,6 miliar) per minggu
  11. Pierre Emerick-Aubameyang – 184.710 poundsterling (sekitar Rp3,3 miliar) per minggu
  12. Gerard Pique – 167.947 poundstelring (sekitar Rp3,05 miliar) per minggu
  13. Andreas Christensen – 167.947 poundsterling (sekitar Rp3,05 miliar) per minggu
  14. Memphis Depay – 167.947 poundsterling (sekitar Rp3,05 miliar) per minggu
  15. Pedri – 151.185 poundsterling (sekitar Rp2,7 miliar) per minggu
  16. Marc-Andre ter Stegen – 145.060 poundsterling (sekitar Rp2,6 miliar) per minggu
  17. Ronald Araujo – 112.824 poundsterling (sekitar Rp2,04 miliar) per minggu
  18. Ferran Torres – 100.735 poundsterling (sekitar Rp1,8 miliar) per minggu
  19. Samuel Umtiti – 100.735 (sekitar Rp1,8 miliar) per minggu
  20. Neto – 96.707 (sekitar Rp1,7 miliar) per minggu.

 
(PAT)



LEAVE A COMMENT
LOADING
TERKAIT

BERITA LAINNYA

Erick Thohir: BUMN Jangan Jadi Dinosaurus karena Tak Mampu Beradaptasi
Ekonomi

Erick Thohir: BUMN Jangan Jadi Dinosaurus karena Tak Mampu Beradaptasi

'Indonesian Paper' Diperkenalkan di Forum Pemusnahan Senjata Nuklir PBB
Internasional

'Indonesian Paper' Diperkenalkan di Forum Pemusnahan Senjata Nuklir PBB

Tidak Diblokir Kominfo Lagi, Steam Gelar Diskon di Game Kategori Survival
Teknologi

Tidak Diblokir Kominfo Lagi, Steam Gelar Diskon di Game Kategori Survival

Kasus Covid-19 Bertambah 6.167 Hari Ini
Nasional

Kasus Covid-19 Bertambah 6.167 Hari Ini

BRIN: Jadwal Salat Subuh yang Dikeluarkan Kemenag Sudah Tepat
Pendidikan

BRIN: Jadwal Salat Subuh yang Dikeluarkan Kemenag Sudah Tepat

Jadwal Pertandingan dan <i>Link Live Streaming</i> Piala AFF U-16 Hari Ini: Singapura vs Indonesia
Olahraga

Jadwal Pertandingan dan Link Live Streaming Piala AFF U-16 Hari Ini: Singapura vs Indonesia

Daftar 5 Film Live-Action Terbaik yang Dibintangi Kento Yamazaki
Hiburan

Daftar 5 Film Live-Action Terbaik yang Dibintangi Kento Yamazaki

Rifat Sungkar Turun Di Ajang Reli dengan Mobil Keluarga
Otomotif

Rifat Sungkar Turun Di Ajang Reli dengan Mobil Keluarga

BPKN Terima 2.967 Pengaduan Konsumen Terkait Perumahan
Properti

BPKN Terima 2.967 Pengaduan Konsumen Terkait Perumahan

Yuk, Simak 6 Tips Jaga Stamina Saat Perjalanan Mudik
Rona

Yuk, Simak 6 Tips Jaga Stamina Saat Perjalanan Mudik

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

HOT ISSUE

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif
Peringatan!