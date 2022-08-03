Bikin Geleng-geleng! Ini Daftar Gaji Fantastis 20 Pemain Barcelona Musim 2022/2023

Dari kelima pemain tersebut, dua di antaranya diboyong dengan gratis. Mereka adalah Franck Kessie dan Andreas Christensen.
Sedangkan tiga pemain lainnya seperti Raphinha, Jules Kounde, dan Robert Lewandowski, diboyong dengan nilai fantastis. Setidaknya Blaugrana harus merogoh kocek sebesar 140 juta poundsterling (sekitar Rp2,5 triliun) untuk merekrut ketiga pemain tersebut.
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Aktivitas belanja yang dilakukan Barcelona lantas menuai banyak pertanyaan. Mengingat, Barca sedang mengalami krisis finansial lantaran terlilit utang. Menurut laporan media Spanyol, SPORT, utang Barcelona mencapai 1,173 juta Euro (sekitar Rp17,7 triliun).
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Entah apa yang menjadi penyebab utama Barcelona terlilit utang sebesar itu. Namun, sejumlah media melaporkan krisis finansial yang dialami Barcelona disebabkan gaji tinggi yang mereka bayarkan kepada pemain.
Kini, Barcelona sedang berupaya keras untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Dimulai dari menjual beberapa aset klub hingga sebagian besar hak siar televisi domestik.
Lalu seberapa besar gaji-gaji pemain Barcelona? Berikut daftar gaji 20 pemain Barcelona yang dikutip Medcom.id dari Capology:
- Frenkie de Jong – 470.156 poundsterling (sekitar Rp8,5 milar) per minggu
- Sergio Busquets – 354.591 poundsterling (Rp6,4 miliar) per minggu
- Jordi Alba – 335.733 poundsterling (sekitar Rp6,09 miliar) per minggu
- Robert Lewandowski – 302.208 poundsterling (sekitar Rp5,4 miliar) per minggu
- Miralem Pjanic – 251.760 poundsterling (sekitar Rp4,5 miliar) per minggu
- Ansu Fati – 224.842 poundstelring (sekitar Rp4,08 miliar) per minggu
- Ousmane Dembele – 221.619 poundsterling (sekitar Rp4,02 miliar) per minggu
- Franck Kessie – 218.235 poundsterling (sekitar Rp3,9 miliar) per minggu
- Raphinha – 201.472 poundsterling (sekitar Rp3,6 miliar) per minggu
- Jules Kounde – 201.472 poundsterling (sekitar Rp3,6 miliar) per minggu
- Pierre Emerick-Aubameyang – 184.710 poundsterling (sekitar Rp3,3 miliar) per minggu
- Gerard Pique – 167.947 poundstelring (sekitar Rp3,05 miliar) per minggu
- Andreas Christensen – 167.947 poundsterling (sekitar Rp3,05 miliar) per minggu
- Memphis Depay – 167.947 poundsterling (sekitar Rp3,05 miliar) per minggu
- Pedri – 151.185 poundsterling (sekitar Rp2,7 miliar) per minggu
- Marc-Andre ter Stegen – 145.060 poundsterling (sekitar Rp2,6 miliar) per minggu
- Ronald Araujo – 112.824 poundsterling (sekitar Rp2,04 miliar) per minggu
- Ferran Torres – 100.735 poundsterling (sekitar Rp1,8 miliar) per minggu
- Samuel Umtiti – 100.735 (sekitar Rp1,8 miliar) per minggu
- Neto – 96.707 (sekitar Rp1,7 miliar) per minggu.