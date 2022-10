Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Italia Pekan ke-11: Napoli Nggak Ada Obat!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil Pertandingan Liga Italia Serie A Pekan ke-11:

Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-11 akhir pekan lalu akan dibahas pada artikel ini. Napoli masih perkasa sejauh ini dengan terus konsisten meraih kemenangan dan memimpin klasemen sementara Serie A.Sebelum membahas pertandingan Napoli, mari kita urutkan pembahasannya mulai dari pertandingan Juventus vs Empoli yang jadi laga pembuka di pekan ke-11 Serie A, Sabtu (22/10) dini hari WIB. Menjamu Empoli di Allianz Stadium, Juventus sukses melanjutkan tren positifinya usai memenangi derby Turin melawan Torino di pekan sebelumnya. Kali ini bahkan lebih baik lagi. Bianconeri berhasil menggunduli Empoli dengan skor mencolok, 4-0.Adrien Rabiot jadi bintang kemenangan Juve dengan torehan dua gol, masing-masing pada menit ke-82’ dan 90+4’. Adapun, dua gol lain Juve dicetak Moise Kean (8’) dan Weston McKennie (55’). Sayangnya meski menang telak, Juve belum beranjak dari posisi delapan klasemen sementara dengan koleksi 19 poin.Selanjutnya, giliran AC Milan yang juga sukses mencatatkan kemenangan besar di pekan ke-11. Bertempat di San Siro, I Rossoneri menyambut tetangga dari kawasan Lombardia, Monza, dengan berondongan empat gol dan hanya berbalas satu gol dari klub promosi yang dimiliki eks owner Milan, Silvio Berlusconi.Brahim Diaz kembali membuktikan kapasitasnya sebagai pemain jempolan dengan menyumbangkan dua gol di laga ini. Gol pembuka dari pemain pinjaman Real Madrid itu hampir mirip dengan yang dicetaknya ke gawang Juventus. Menerima umpan Ciprian Tatarusanu, Brahim melakukan solo run dari tengah lapangan, melewati beberapa pemain Monza dan kemudian membuka keunggulan Milan pada menit ke-16.Pada menit ke-41 Brahim mencetak gol keduanya usai menerima umpan Divock Origi. Tak ingin ketinggalan, Origi juga akhirnya sukses mencetak gol perdananya lewat tembakan keras pada menit ke-65. Sempat kebobolan lewat tendangan bebas indah dari Filippo Ranocchia, Milan akhirnya membungkus kemenangan 4-1 lewat gol Rafael Leao pada menit ke-84.Kemenangan ini berhasil membawa Milan naik satu peringkat ke posisi dua dengan koleksi 26 poin. Milan terus berupaya menjaga margin tiga poin dengan Napoli di puncak klasemen. Keberhasilan Milan naik ke posisi dua tidak lepas dari kekalahan Atalanta atas Lazio. Bagi Atalanta, ini adalah kekalahan perdananya di musim ini.Beda dengan Atalanta yang rekor tidak terkalahkannya terputus pada pekan ke-11, Napoli justru terus menunjukkan keperkasaannya. Diprediksi bakal terpeleset lantaran harus bertandang ke markas AS Roma, I Partenopei malah berhasil membungkam tuan rumah lewat gol semata wayang Victor Osimhen pada menit ke-80.Napoli seakan nggak ada obat sejauh ini. Sebelum Roma, pasukan Luciano Spalletti juga sukses membungkam klub kuat lain seperti Lazio dan AC Milan. Kemenangan atas Roma sekaligus mengukuhkan Napoli sebagai satu-satunya klub yang belum terkalahkan di Liga Italia Serie A hingga pekan ke-11. Tambahan tiga poin juga mengantar Napoli tetap menjaga keunggulan tiga poin dari Milan di posisi dua.Pada pertandingan lain, Fiorentina dan Inter Milan menyuguhkan laga yang dramatis di Artemio Franchi, Minggu (23/10). Berstatus tim tamu, Inter sempat membuat kejutan lewat gol cepat Nicolo Barella (2’) dan Lautaro Martinez pada menit ke-15.Tertinggal dua gol tak lantas membuat mental Fiorentina runtuh. Perlahan tapi pasti kubu La Viola berhasil mengejar ketertinggalan lewat gol Arthur Cabral (33’ pen) dan Jonathan Ikone (60’).Skor 2-2 membuat pertandingan kedua tim kian sengit. Inter kembali unggul pada menit ke-73 lewat eksekusi penalti Lautaro Martinez. Namun, Fiorentina yang tak mau mennyerah begitu saja, sukses menyamakan kedudukan lewat Luka Jovic pada menit ke-90.Saat pertandingan diperkirakan bakal berakhir imbang 3-3, Henrikh Mkhitaryan membuat pertandingan berakhir sangat dramatis. Pada menit ke-90+5, mantan pemain AS Roma itu sukses menyambar bola yang coba disapu pemain Fiorentina di muka gawang, untuk kemudian memastikan kemenangan Inter (4-3).Kemenangan dramatis atas Fiorentina memang belum membawa Inter beranjak dari posisi tujuh klasemen sementara hingga pekan ke-11. Kendati demikian, Inter setidaknya masih tetap berada dalam jalur perebutan juara, meski tertinggal delapan poin dari Napoli.Tengah pekan ini, Inter Milan, AC Milan, Juventus dan Napoli akan kembali melanjutkan perjuangan mereka di Liga Champions. Sedangkan AS Roma dan Lazio bermain di Liga Europa. Setelah itu, akhir pekan depan atau hanya berjarak tiga hari, mereka akan kembali menjalani lanjutan Liga Italia Serie A pekan ke-12 pada 29 Oktober hingga 1 November 2022.Napoli sebagai pemuncak klasemen akan menjamu Sassuolo (29/10), sementara Milan harus melawat ke Turin untuk menghadapi Torino (31/10). Adapun, Inter akan memainkan laga kandang melawan Sampdoria (30/10) dan Juventus tandang ke markas Lecce pada Sabtu 29 Oktober 2022 mulai pukul 23.00 WIB.Juventus vs Empoli: 4 – 0Salernitana vs Spezia: 1 – 0Milan vs Monz: 4 – 1Fiorentina vs Inter Milan: 3 – 4Udinese vs Torino: 1 – 2Bologna vs Lecce: 2 – 0Atalanta vs Lazio: 0 - 2AS Roma vs Napoli: 0 – 1Cremonese vs Sampdoria: 0 – 1Sassuolo vs Hellas Verona: 2 – 1