Prediksi Juara Liga Italia 2022 -- 2023 Versi Komputer Super

Kompetisi Liga Italia Serie A 2022 -- 2023 baru akan bergulir pada 13 Agustus 2022. Kendati begitu, sudah banyak yang memberikan prediksinya terkait klub mana yang akan keluar juara.Salah satunya adalah laman fivethirtyeight yang memang konsisten menghadirkan prediksi-prediksi juara di liga-liga top Eropa sejak 2017. Lewat sebuah komputer super, laman ini tak hanya memprediksi klub mana yang akan keluar sebagai juara, tapi juga memberikan prediksi klasemen akhirnya.Setelah sebelumnya merilis prediksi terkait juara Liga Primer Ingggris 2022 -- 2023, kali ini komputer super dari fivethirtyeight memunculkan prediksi atau analisis terkait persaingan kompetisi Liga Italia Serie A 2022 -- 2023.Hasilnya, tidak berbeda jauh dari persaingan musim lalu. Dua klub asal Milan akan kembali terlibat dalam persaingan sengit menuju scudetto. Namun, di musim ini komputer super mencatat bahwa Inter yang akan keluar sebagai juara.Tim besutan Simone Inzaghi yang musim ini kembali diperkuat Romelu Lukaku akan keluar sebagai juara dengan koleksi poin 78. Inter unggul enam angka atas jawara musim lalu AC Milan yang harus puas berada di posisi dua dengan selisih enam poin.Menurut analisis komputer super, Inter punya persentase sebesar 36% untuk meraih scudetto musim ini. Untuk sekadar mengamankan tiket lolos ke Liga Champions, skuat Nerazzurri memiliki persentase 79%.Sang juara musim lalu, AC Milan harus puas di posisi dua lantaran hanya memiliki 17% peluang untuk mempertahankan gelar scudetto. Kans tim besutan Stefano Pioli untuk lolos ke Liga Champions sebesar 59%.Analisis menarik justru tersaji untuk Juventus. Tim pengoleksi gelar Serie A terbanyak ini diprediksi bakal menjalani musim yang buruk. Komputer super menganalisis, pasukan Massimilliano Allegri tak hanya terlempar dari persaingan scudetto, tapi juga tidak lolos ke Liga Champions musim depan.Juve yang pada bursa transfer musim panas ini melepas Paulo Dybala (ke AS Roma) dan memboyong Paul Pogba serta Angel Di Maria diprediksi finis di posisi 7 klasmen akhir Serie A. Persentase mereka untuk meraih scudetto musim ini hanya 5%, serta 29% untuk lolos ke Liga Champions musim depan.Juventus kalah bersaing dengan Lazio dan Roma, serta Napoli dan Atalanta yang diprediksi komputer super akan jadi wakil terakhir Italia di kompetisi Liga Champions musim depan.Terlepas dari analisis komputer super, kompetisi Liga Italia Serie A musim 2022/2023 diprediksi akan berjalan menarik. Hal ini tidak lepas dari beberapa pembelian menarik yang dilakukan klub-klub di bursa transfer musim panas 2022 -- 20023.AC Milan selaku juara bertahan, sejauh ini baru merekrut dua pemain asal Belgia, Divock Origi dan Charles De Ketelaere. Sementara Inter, selain membawa kembali Lukaku dengan status pinjaman, Nerazzurri juga merekrut Henrikh Mkhitaryan dan kiper Andre Onana.Gebrakan besar dilakukan AS Roma yang merekrut Paulo Dybala dari Juventus dan mendapatkan Nemanja Matic secara gratis dari Manchester United. Adapun, Juventus belum menunjukkan manuver yang berarti di bursa transfer musim panas ini. Selain memboyong Angel Di Maria, Paul Pogba dan Gleison Bremer, I Bianconeri justru kehilangan sejumlah pilar, yakni Paulo Dybala (Roma) dan Matthijs de Ligt yang dijual ke Bayern Munich.Klub-klub Serie A masih memiliki waktu hingga akhir bulan Agustus untuk menambah kekuatan mereka. Namun, di sela-sela itu, pada 13 Agustus ini mereka sudah harus melakoni pekan perdana Liga Italia Serie A 2022 -- 2023.Berikut Jadwal Pertandingan Pekan 1 Liga Italia Serie A 2022 -- 2023:Jadwal Liga Italia Sabtu 13 Agustus 2022AC Milan VS Udinese - Jam 23:30 WIB - LIVE Bein SportSampdoria VS Atalanta - Jam 23:30 WIB - LIVE Bein SportJadwal Liga Italia Minggu 14 Agustus 2022Lecce VS Inter Milan - Jam 01:45 WIB - LIVE Bein SportMonza VS Torino - Jam 01:45 WIB - LIVE Bein SportFiorentina VS Cremonese - Jam 23:30 WIB - LIVE Bein SportLazio VS Bologna - Jam 23:30 WIB - LIVE Bein SportJadwal Liga Italia Senin 15 Agustus 2022Salernitana VS AS Roma - LIVE Jam 01:45 WIBSpezia VS Empoli - Jam 01:45 WIB - LIVE Bein SportHellas Verona VS Napoli - Jam 23:30 WIB - LIVE Bein SportJadwal Liga Italia Selasa 16 Agustus 2022Juventus VS Sassuolo - Jam 01:45 WIB - LIVE Bein Sport