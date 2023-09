Catat! Jadwal Liga Italia Tengah Pekan Ini

Advertisement

: Kompetisi Liga Italia Serie A 2023 -- 2024 mulai memasuki pekan yang padat. Setelah memainkan pekan kelima pada akhir pekan kemarin, kompetisi tertinggi di Italia itu akan kembali menggelar pekan keenam pada tengah pekan ini.Laga midweek Serie A 2023 -- 2024 akan dibuka dengan laga Juventus vs Lecce di Allianz Stadium, Rabu (27/9) dini hari WIB. Duel ini diprediksi akan menarik lantaran Juve baru saja dibungkam Sassuolo dengan skor 2-4. Sementara itu, Lecce tampil cukup mengejutkan di musim ini dengan catatan belum kalah dari lima laga yang dilakoninya.Posisi kedua tim di klasemen juga cukup mepet. Lecce yang sukses mencatatkan tiga kemenangan dan dua kali imbang, saat ini menghuni peringkat tiga klasemen dengan 11 poin, hanya unggul satu angka dari Juventus di posisi empat. Juve membutuhkan kemenangan di laga ini, selain untuk mengembalikan kepercayaan diri sekaligus kembali ke jalur perburuan scudetto.Di tempat lain, Inter Milan akan menghadapi lawan yang cukup tangguh dalam upayanya menjaga rekor sempurna di musim ini. I Nerazzurri akan menjamu tim kuda hitam, Sassuolo yang tengah dalam kepercayaan diri tinggi usai membantai Juventus. Duel ini akan semakin menarik karena sosok Davide Frattesi, mantan bintang Sassuolo yang musim ini hijrah ke Inter Milan.Tren positif juga coba dipertahankan rival sekota Inter, AC Milan yang akan bertandang ke markas Cagliari yang saat ini berada di posisi dua terbawah klasemen sementara. Yang menarik di laga ini, apakah pelatih Milan Stefano Pioli akan tetap menggunakan formasi 3-4-3 yang sukses menghadirkan kemenangan 1-0 atas Hellas Verona, atau kembali menggunakan pakem andalannya, 4-3-3.Selain tiga pertandingan di atas, sejumlah pertandingan menarik yang akan menghiasi laga pekan ke-6 Serie tengah pekan ini antara lain; Napoli vs Udinese dan Genoa kontra AS Roma.Jadwal Liga Italia Serie A 2023/2024 Pekan ke-6:Rabu 27 September 202301.45 WIB: Juventus vs Lecce23.30 WIB: Cagliari vs AC Milan23.30 WIB: Empoli vs Salernitana23.30 WIB: Hellas Verona vs AtalantaKamis 28 September 202301.45 WIB: Inter Milan vs Sassuolo01.45 WIB: Lazio vs Torino01.45 WIB: Napoli vs Udinese23.30 WIB: Frosinone vs Fiorentina23.30 WIB: Monza vs BolognaJumat 29 September 202301.45 WIB: Genoa vs AS Roma