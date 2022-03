Tammy Abraham Kian Dekat dengan Pencapaian Batistuta dan Montella

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Attacante AS Roma Tammy Abraham selangkah lagi melampaui pencapaian dari legenda klub ibu kota Italia tersebut, Gabriel Batistuta dan Vicenzo Montella.Dikutip dari Football-Italia, Selasa, Abraham hanya terpaut satu gol dari torehan Batistuta dan Montella ketika pada musim pertamanya membela AS Roma.Diketahui Abraham telah mencetak 20 gol bersama AS Roma pada musim pertamanya, sedangkan Batistuta mencetak 21 gol pada musim 2000 -- 2001 dan Montella melakukan hal serupa di musim 1999 -- 2000.Abraham mampu mencetak 20 gol setelah dari 36 penampilan yang ia catatkan bersama AS Roma musim ini segala ajang, sedangkan Montella dan Batistuta mencatatkannya dari 41 serta 32 penampilan.Khusus untuk Batistuta, penyerang asal Argentina itu turut membawa AS Roma memenangkan gelar Liga Italia pada musim tersebut, ketika Giallorossi di bawah asuhan pelatih Fabio Capello.Abraham diyakini menikmati musim pertamanya di AS Roma dan turut mengucapkan terima kasih kepada suporter di akun instagram miliknya setelah mencetak gol penentu ketika mengalahkan Atalanta dengan skor 1-0 pada akhir pekan lalu.Penyerang asal Inggris itu datang ke AS Roma pada awal musim panas lalu dari Chelsea dengan biaya 40 juta euro atau sekitar Rp626 miliar dengan durasi kontrak hingga 2026 mendatang.Jika berminat, Chelsea bisa membeli kembali Abraham pada musim panas 2023 mendatang dengan mengeluarkan biaya sebesar 80 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun.