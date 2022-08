Hasil & Klasemen Pekan 1 Liga Italia 2022/2023, Napoli Posisi Pertama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pekan pertama Liga Italia yang bergulir sepanjang Sabtu 13 – 16 Agustus 2022 berjalan cukup menarik. Dari 10 pertandingan yang digelar, tercatat ada 34 gol yang tercipta. Napoli bahkan bisa berada di puncak klasemen sementara setelah menang besar atas Hellas Verona.Juara bertahan, AC Milan yang membuka pertandingan pertama, langsung mengamankan puncak klasemen usai mengalahkan Udinese dalam pertandingan yang menarik di Stadion San Siro, Sabtu (13/8). Sempat tertinggal, Rossoneri sukses mengamankan tiga poin dengan kemenangan 4-2.Namun, Milan hanya dua hari bercokol di puncak klasemen. Adalah Napoli yang menggusur Milan dari puncak klasemen usai berpesta gol di kandang Hellas Verona, Senin (15/8). Napoli, yang juga sempat tertinggal berhasil melakukan comeback dan menutup laga dengan kemenangan 5-2 atas Hellas Verona.Di pertandingan lain, Juventus juga sukses membuka kompetisi Liga Italia Serie A 2022/2023 dengan apik. Pemain baru Juventus, Angel Di Maria langsung menunjukkan tajinya dengan menyumbang satu gol dan satu assist dalam kemenangan 3-0 Bianconeri atas tamunya, Sassuolo, Selasa (16/8) dini hari WIB.Secara umum, tidak ada kejutan berarti di pekan pertama Liga Italia Serie A 2022/2023. Semua tim unggulan berhasil meraup tiga poin. Runner-up musim lalu, Inter Milan berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi, Lecce meski harus bersusah payah dan menunggu hingga injury time untuk menggondol kemenangan 2-1.AS Roma yang digadang-gadang bakal jadi penantang kuat scudetto musim ini usai mendatangkan sejumlah pemain top macam Paulo Dybala, Nemanja Matic dan Georgino Wijnaldum, juga sukses meraup tiga poin, meski hanya menang tipis 1-0 atas tuan rumah Salernitana.Selain Lecce, dua satu tim promosi lainnya, yakni AC Monza dan Cremonese juga gagal membuat kejutan di pekan pertama ini. Monza, klub yang dimiliki oleh mantan presiden klub AC Milan, Silvio Berlusconi dipaksa menyerah 1-2 dari Torino. Sementara Cremonese kalah tipis 2-3 atas tuan rumah Fiorentina.Selanjutnya, pekan kedua Liga Italia Serie A 2022/2023 akan digelar mulai Sabtu 20 Agustus hingga Selasa 23 Agustus 2022. Salah satu big match yang menarik untuk disaksikan adalah duel Atalanta versus AC Milan di Gewiss Stadium, Senin (22/8), mulai pukul 01:45 WIB dini hari.Berikut hasil lengkap laga pekan pertama Liga Italia Serie A 2022/2023:AC Milan vs Udinese: 4-2Sampdoria vs Atalanta: 0-2Lecce vs Inter Milan: 1-2Monza vs Torino: 1-2Fiorentina vs Cremonese: 3-2Lazio vs Bologna: 2-1Salernitana vs AS Roma: 0-1Spezia vs Empoli: 1-0Hellas Verona vs Napoli: 2-5Juventus vs Sassuolo: 3-0