AS Roma Datangkan Pemuda Amerika Serikat

: AS Roma meresmikan pembelian bek muda Amerika Serikat, Bryan Reynolds. Bek kanan 19 tahun tersebut dipinjam dari klub MLS, FC Dallas.Roma harus mengeluarkan 100 ribu euro (Rp 1,7 miliar) untuk mengamankan jasa Reynolds. Giallorossi juga wajib mempermanenkannya di angka 6,75 juta euro (Rp 114,7 miliar) dan akan dikontrak hingga 30 Juni 2025.FC Dallas juga berpotensi mendapatkan tambahan uang sebesar 5,65 juta euro (Rp 96 miliar) jika sejumlah syarat terpenuhi. Dallas juga akan mendapat 15 persen hasil penjualan Reynolds ke klub lain di masa depan.Sejak melakukan debutnya pada 2019 lalu, Reynolds telah mencatatkan 31 penampilan bersama Dallas dengan sumbangan enam assist.Pada musim perdananya bersama tim senior Dallas, Renolds meraih sejumlah penghargaan individu seperti Most Valuable Player, Defensive Player of the Year, dan Breakout Player of the Year.(RIZ)