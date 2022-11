Hasil Pertandingan & Klasemen Liga Italia Serie A Pekan ke-15: Juve Mulai Mengintai!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ASM)

: Hasil pertandingan dan klasemen Liga Italia Serie A pekan ke-15 akan dibahas pada artikel ini. Napoli masih superior, sementara Juventus diam-diam mulai mengintai dan memanaskan persaingan juara.Napoli benar-benar belum menemui hambatan berarti hingga memasuki pekan ke-15 atau pekan terakhir sebelum jeda Piala Dunia 2022. Pasukan Luciano Spalletti kembali meraih tiga poin usai menaklukkan Udinese 3-2. Ini merupakan kemenangan ke-11 secara beruntun yang diraih Napoli pada musim ini. Hasil ini sekaligus membuat Napoli kian nyaman di puncak klasemen dengan 41 poin.Napoli masih dibuntuti AC Milan yang harus bersusah payah untuk mengalahkan tamunya Fiorentina di San Siro. Milan yang sempat unggul cepat lewat Rafael Leao ketika pertandingan baru berjalan satu menit, harus menunggu hingga menit akhir laga untuk memastikan kemenangan 2-1. Itupun gol kemenangan Rossoneri didapatkan lewat gol bunuh diri bek Fiorentina, Nikola Milenkovic.Dengan kemenangan ini, Milan berhasil menjaga margin delapan poin selisih dengan Napoli. Sang juara bertahan ada di posisi dua dengan koleksi 33 poin, hasil dari 10 kali menang, 3 imbang dan dua kalah.Juventus yang sempat terseok-seok di awal, diam-diam mulai kembali ke performa terbaiknya. Usai menang di derby melawan Torino, Bianconeri sukses mencatatkan enam kemenangan beruntun. Kemenangan terkini diraih Juve atas Lazio dengan skor meyakinkan 3-0.Juve yang sempat tercecer di papan tengah, kini mulai merangsek ke papan atas, bahkan ikut meramaikan persaingan juara. Juventus kini menempati posisi tiga klasemen sementara dengan 31 poin, terpaut satu poin dari Milan dan 10 angka di belakang Napoli. Bagi Lazio, kekalahan ini membuat mereka harus turun satu peringkat ke posisi empat dengan 30 poin.Lazio kini dipepet Inter Milan yang di pekan ke-15 ini sukses memenangi big match di kandang Atalanta. Edin Dzeko tampil sebagai pahlawan Inter dengan raihan dua golnya dan membawa Nerazzurri menang 3-2. Inter berada di posisi lima dengan koleksi poin sama dengan Lazio, yakni 30 poin.Setelah pekan ke-15 akhir pekan kemarin, Liga Italia Serie A 2022-2023 akan jeda selama lebih dari satu bulan karena para pemain akan membela negaranya masing-masing di ajang Piala Dunia 2022 Qatar yang akan digelar mulai 20 November hingga 18 Desember. Lanjutan Serie A pekan ke-16 akan kembali dilanjutkan mulai 4 Januari 2023.Empoli vs Cremonese: 2 – 0Napoli vs Udinese: 3 – 2Sampdoria vs Lecce: 0 – 2Bologna vs Sassuolo: 3 – 0Atalanta vs Inter Milan: 2 – 3Hellas Verona vs Spezia: 1 – 2Monza vs Salernitana: 3 – 0AS Roma vs Torino: 1 – 1AC Milan 2-1 FiorentinaJuventus 3 – 0 Lazio