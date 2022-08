Daftar Gaji Pemain Inter Milan 2022 -- 2023, Romelu Lukaku Paling Tinggi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut daftar gaji pemain Inter Milan 2022 -- 2023:

(ASM)

Manajemen dan pendukung Inter Milan pantas berharap banyak dari Romelu Lulaku pada periode kedua pengabdiannya musim ini. Pasalnya, penyerang asal Belgia itu adalah pemain dengan gaji tertinggi di skuat Nerazzurri.Inter Milan tidak hanya harus merogoh kocek 8 juta euro sebagai mahar peminjaman Lukaku dari Chelsea untuk satu musim ke depan. Di luar itu, manajemen Inter juga harus mengeluarkan dana 8 juta euro (Rp119 miliar) sebagai gaji Lukaku per tahun.Angka tersebut menempatkan Lukaku sebagai pemain dengan gaji tertinggi di Inter Milan. Bayaran yang didapat Lukaku lebih tinggi dari tandemnya di lini depan, Lautaro Martinez dan juga Marcelo Brozovic yang sama-sama mendapatkan gaji 6 juta euro per tahun.Hakan Calhanoglu, Edin Dzeko dan Nicolo Barella menempati posisi ketiga pemain dengan gaji tertinggi di Nerazzurri. Ketiga pemain tersebut sama-sama menerima gaji per tahun sebesar 5 juta euro. Jika dibagi dalam hitungan gaji per minggu, maka Calhanoglu, Dzeko dan Barella menerima bayaran sebesar 96.154 euro atau setara Rp1,4 miliar.Secara keseluruhan, seperti dilansir dari Capology, Inter Milan adalah klub kedua dengan pengeluaran gaji terbesar di Liga Italia Serie A 2022 -- 2023. Manajemen La Beneamata harus mengeluarkan dana 74.260.000 euro atau setara Rp1,1 triliun untuk membayar gaji pemain musim ini.Inter Milan berada di bawah Juventus yang berstatus klub dengan pengeluaran gaji terbesar di Italia dengan 97.840.000 euro atau setara Rp1,4 triliun per tahun.Pemain (Usia) // Gaji per tahun // (Gaji per minggu)1. Romelu Lukaku (29) // 8 juta euro // (153.846 euro)2. Lautaro Martinez (24) // 6 juta euro // (115.385 euro)3. Marcelo Brozovic (29) // 6 juta euro // (115.385 euro)4. Hakan Calhanoglu (28) // 5 juta euro // (96.154 euro)5. Edin Dzeko (36) // 5 juta euro // (96.154 euro)6. Nicolo Barella (25) // 5 juta euro // (96.154 euro)7. Stefan de Vrij (30) // 3,8 juta euro // (73.077 euro)8. Henrikh Mkhitaryan (33) // 3,8 juta euro // (73.077 euro)9. Joaquin Correa (27) // 3,5 juta euro // (67.308 euro)10. Milan Skriniar (27) // 3 juta euro // (57.692 euro)11. Andre Onana (26) // 3 juta euro // (57.692 euro)12. Alessandro Bastoni (23) // 2,8 juta euro // (53.846 euro)13. Robin Gosens (27) // 2,5 juta euro // (48.077 euro)14. Samir Handanovic (37) // 2,5 juta euro // (48.077 euro)15. Denzel Dumfries (26) // 2,5 juta euro // (48.077 euro)16. Danilo D’Ambrosio (33) // 2 juta euro // (38.462 euro)17. Matteo Darmian (32) // 2 juta euro // (38.462 euro)18. Roberto Gagliardini (28) // 1,5 juta euro // (28, 846 euro)19. Dalbert (28) // 1,2 juta euro // (23.077 euro)20. Krisjan Asllani (20) // 1,2 juta euro // (23.077 euro)21. Federico Dimarco (24) // 1.150.000 euro // (22.115 euro)22. Ionut Radu (25) // 1 juta euro // (19.231 euro)23. Raoul Bellanova (22) // 900 ribu euro // (17.308 euro)