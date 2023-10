Jadwal Liga Italia Nanti Malam: Roma Jamu Monza, Milan Hadapi Juve

Advertisement

(KAH)

Lima laga lanjutan giornata kesembilan Liga Italia Serie A 2023/2024 bakal kembali bergulir pada malam hingga dini hari nanti (22-23 Oktober WIB). Dua di antaranya, Roma vs Monza dan AC Milan kontra Juventus.Roma akan tampil lebih dulu untuk menjamu Monza di Stadion Olimpico. Laga ini bakal menarik karena kedua tim sedang bersaing ketat di papan tengah klasemen sementara dan sama-sama sedang berada dalam tren positif.Roma sedang bertengger di urutan ke-11 dengan koleksi 11 poin dan selalu menang dalam dua laga terakhirnya. Tapi, Monza juga belum terkalahkan dalam lima laga terakhir (2 menang, 3 seri) dan sedang menempati urutan kedelapan dengan koleksi 12 poin.Beralih ke laga lainnya, terdapat AC Milan yang siap menjamu Juventus di Stadion San Siro. Laga ini tentu lebih menarik karena kedua tim sama-sama berstatus papan atas yang diperkuat sejumlah bintang level dunia.Jelang laga tersebut, Milan bisa dibilang lebih diunggulkan karena sedang menempati posisi dua klasemen sementara dengan kumpulan 21 poin. Tapi, Juventus juga tidak bisa dianggap remeh karena mereka berada di urutan tiga dengan jarak empat angka.Berikut jadwal lengkap Serie A Italia 2023/2024 nanti malam (22-23 Oktober WIB):17.30 WIB: Roma vs Monza20.00 WIB: Bologna vs Frosinone20.00 WIB: Salernitana vs Cagliari23.00 WIB: Atalanta vs Genoa01.45 WIB: AC Milan vs Juventus