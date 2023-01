Hasil Pertandingan & Klasemen Serie A Pekan ke-17: Napoli Juara Paruh Musim, Juve Geser Milan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Hasil pertandingan dan klasemen sementara Serie A Italia 2022/2023 pekan ke-17 akan dibahas dalam artikel ini. Salah satunya adalah keberhasilan Napoli memastikan diri sebagai juara paruh musim dan kesuksesan Juventus mengudeta posisi AC Milan dari peringkat dua.Napoli bertandang ke markas Sampdoria pada pekan ke-17 dengan misi kembali ke jalur kemenangan usai ditaklukkan Inter Milan di pekan sebelumnya. Meski tampil di hadapan publik lawan, I Partenopei tetap solid dan sukses membungkus kemenangan 2-0 lewat gol Victor Osimhen (19’) dan penalti Eljiff Elmas pada menit ke-82.Di tempat lain, AC Milan gagal terus memepet Napoli usai diimbangi AS Roma di San Siro. I Rossoneri yang sempat unggul dua gol lewat Pierre Kalulu (30’) dan Tomasso Pobega (77’), harus puas dengan hasil imbang usai Roma sukses mengejar lewat gol Roger Ibanez (87’) dan Tammy Abraham pada masa injury time (90+3’).Kegagalan Milan meraih kemenangan atas Roma menjadi keuntungan buat Napoli dan juga Juventus yang meraih kemenangan tipis 1-0 atas Udinese sehari sebelumnya. Juventus berhasil menyalip Milan di posisi dua klasemen dengan keunggulan selisih gol, meski kedua tim sama-sama mengoleksi 37 poin.Sementara itu, Napoli berhasil memastikan diri sebagai centro campista alias juara paruh musim meski kompetisi baru memainkan 37 laga, atau masih ada dua tersisa menuju paruh kompetisi. Napoli yang mengoleksi 44 poin, dipastikan keluar sebagai juara paruh musim karena unggul tujuh poin dari Juventus dan Milan sebagai pesaing terdekat.Di luar Napoli, Juve dan Milan, Inter Milan melengkapi format empat besar di klasemen sementara Serie A pekan ke-17 meski hanya bermain imbang 2-2 atas klub promosi Monza. I Nerazzurri tetap di posisi empat dengan 34 poin disusul Lazio di peringkat lima dengan 31 poin.Selanjutnya, sejumlah klub Serie A akan memainkan pertandingan Coppa Italia pada tengah pekan ini dan beberapa hari selanjutnya, atau akhir pekan baru akan memainkan lanjutan Liga Italia pekan ke-18.Di pekan ke-18 nanti, Juventus yang menyapu bersih delapan kemenangan terakhir berpeluang besar untuk memangkas jarak tujuh poin saat bertandang ke markas Napoli (14/1) dini hari WIB. Duel Napoli vs Juventus bisa dimanfaatkan oleh Milan yang akan bertandang ke tim semenjana, Lece, Minggu (15/1) dini hari WIB.Berikut hasil pertandingan dan klasemen Serie A Italia 2022/2023 pekan ke-17:Fiorentina vs Sassuolo: 2 – 1Juventus vs Udinese: 1 – 0Monza vs Inter Milan: 2 – 2Salernitana vs Torino: 1 – 1Lazio vs Empoli: 2 – 2Spezia vs Lecce: 0 – 0Sampdoria vs Napoli: 0 – 2AC Milan vs AS Roma: 2 – 2Hellas Verona vs Cremonese: 2 – 0Bologna vs Atalanta: 1 – 2