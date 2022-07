Jadwal Pertandingan Juventus, AC Milan dan Inter Milan pada Laga Pramusim 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tiga klub terbaik Italia yaitu Juventus AC Milan dan Inter Milan terus mempersiapkan diri untuk menyambut kompetisi Serie A 2022 -- 2023 yang akan digelar mulai 13 Agustus. Selain merekrut pemain baru pada bursa transfer, ketiga tim itu juga dijadwalkan melakoni laga pramusim.Jika melirik jadwal pramusim yang dirilis ESPN, Juventus memiliki jadwal laga pramusim yang lebih "berbobot" ketimbang dua rivalnya itu. Juventus, yang baru saja mendatangkan Paul Pogba dan Angel Di Maria itu akan bertanding melawan dua klub penguasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona.Bagi Juve, laga pramusim ini bisa jadi momentum pembalasan kepada Madrid dan Barca yang membuat mereka menangis di Liga Champions. Seperti diketahui, Juve dikalahkan Barcelona pada final Liga Champions 2014/2015, dan kemudian dibekuk Madrid di pentas yang sama pada musim 2016/2017.Berbeda dengan Juve, juara Serie A musim lalu, AC Milan justru memilih lawan yang di atas kertas berada di bawah mereka. Dari empat laga pramusim yang dijadwalkan, lawan yang mungkin paling berbobot adalah Marseille.Inter Milan yang musim 2022/2023 akan kembali diperkuat Romelu Lukaku, telah menyiapkan lima laga pramusim sebagai pemanasan jelang kompetisi. Beberapa klub yang akan dihadapi tim besutan Simone Inzaghi pada laga pramusim 2022 yaitu; AS Monaco, Olympique Lyon dan Villarreal.Jadwal Pramusim Juventus22 Juli 2022: Juventus vs Chivas Guadalajara (Allegiant Stadium, Las Vegas)26 Juli 2022: Juventus vs Barcelona (Cotton Bowl Stadium, Dallas)30 Juli 2022: Juventus vs Real Madrid (Rose Bowl Stadium, Pasadena)Jadwal Pramusim AC Milan16 Juli 2022: AC Milan vs FC Koln (RheinEnergieSTADION, Cologne)23 Juli 2022: AC Milan vs Zalaegerszegi TE (ZTE Arena, Zalaegerszeg)27 Juli 2022: AC Milan vs Wolfsberger AC (Worthersee Stadion, Klagenfurt)31 Juli 2022: AC Milan vs Marseille (Stade Velodrome, Marseille)Jadwal Pramusim Inter Milan12 Juli 2022: Inter vs. Lugano (Cornaredo Stadium, Lugano)16 Juli 2022: Inter vs. Monaco (Stadio Paolo Mazza, Ferrara)23 Juli 2022: Inter vs Lens (Stade Bollaert-Delelis, Lens)30 Juli 2022: Inter vs. Lyon (Orogel Stadium, Cesena)6 Agustus 2022: Inter vs Villarreal (Stadio Adriatico, Pescara)